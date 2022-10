CIDE: Nuevos lineamientos para recursos autogenerados preocupan a la comunidad académica y estudiantil

Luego de que este diario diera a conocer los cambios en el régimen fiscal del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), modificaciones que colocan a la institución como una empresa privada con distintas obligaciones, entre ellas pagar impuestos de forma retroactiva desde 2012, la comunidad académica ha expresado su preocupación sobre los nuevos lineamientos y normas para la gestión de los recursos autogenerados por la prestación de servicios de la institución.

Estos recursos autogenerados provienen de proyectos de diferente índole, entre ellos proyectos privados, paraestatales, nacionales e incluso internacionales, que van desde creación de leyes para el Senado de la República a proyectos de empresas privadas para evaluar medidas de pobreza en la región y otros estudios del CIDE, que van desde análisis del narcotráfico a proyectos en colaboración con el Instituto Nacional Electoral y otras instancias paraestatales.

Voceros consultados por EL UNIVERSAL comentaron que llaman la atención las cláusulas 21, 22 y 23 de los nuevos lineamientos, que determinan lo siguiente:

Artículo 21. Al menos el treinta por ciento del monto total del proyecto o programa se transferirá a la tesorería del Centro para cubrir gastos indirectos. […] Los importes correspondientes al pago de estímulos por participación en proyectos del personal académico del Centro no se considerarán dentro de los gastos indirectos.

Artículo 22. Al menos el sesenta por ciento de la ganancia neta por proyecto o programa se destinará al Centro. […]

Artículo 23. Los estímulos por participación en proyectos serán percepciones económicas de carácter extraordinario, diferentes al salario y a las prestaciones económicas autorizadas para el personal académico de Centro. […] por lo que tampoco constituirán pasivos laborales. En ese sentido, sólo se pagarán mediante nómina extraordinaria. […] No tendrán carácter de recurrentes, no serán regularizables y no constituirán una prestación laboral adicional, por lo que no estarán sujetos a negociaciones con organizaciones sindicales ni podrán ser demandables ante la autoridad gubernamental.

Para los voceros, es alarmante que las nuevas normas determinen que más de la mitad de las ganancias serán para uso discrecional de la institución. “La situación es terrible al hacer cuentas, más de la mitad de los recursos generados se irán para uso discrecional de Romero Tellaeche y su personal”, comentaron.

Cabe destacar que ese tipo de estímulos no estarán sujetos a negociaciones con las organizaciones sindicales del Centro ni ante la autoridad gubernamental, lo que representa un problema para el sindicato del personal académico. Aunado a ello, se suma el retraso de pagos de académicos que prestaron servicios desde 2021 y no han recibido los pagos correspondientes.

Los voceros afirmaron en varias ocasiones que los recursos de los pagos faltantes existen, pero el CIDE los mantiene retenidos o “congelados” debido a la extinción de los fideicomisos que ha llevado al CIDE a arrastrar deudas y falta de pagos al personal.

Lo más alarmante, demandan, es que ya se ha visto el inicio del desmantelamiento del Centro, pues varias maestrías y licenciaturas no fueron abiertas para este ciclo escolar. Además, alumnos resaltan la falta de mobiliario en aulas, comedor e incluso en el transporte escolar.

Aunado al hecho de que con el nuevo régimen fiscal que mantiene al CIDE como empresa privada con fines lucrativos, la comunidad estudiantil y académica considera que la estabilidad financiera del Centro podría verse seriamente afectada en los siguientes meses.

“Con el nuevo régimen fiscal, que obliga ahora a pagar ISR e IVA, además de cobrar el 60 por ciento de cada proyecto que se irá directo al CIDE, es viable pensar que nadie va a querer realizar un proyecto para generar recursos en el CIDE”, comentaron los voceros, que pidieron anonimato por temor a represalias.

melc