Charles Bukowski, centenario del poeta sucio

Con motivo del centenario de Charles Bukowski, el periodista Daniel Gigena recoge las lecturas de varios críticos y escritores, quienes hacen una valoración sobre este representante del realismo sucio estadounidense. De este mismo escritor publicamos el cuento "Un día en la vida del dependiente de una librería para adultos".

De la periodista uruguaya Mercedes Estramil hace un perfil del director de cine David Lynch con motivo de su cortometraje "What Did Jack Do?", estrenado recientemente en Netflix y el libro "Espacio para soñar", del mismo director en coautoría con la periodista Kristine McKenna.

fjb