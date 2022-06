Dimitris Papaionnou, de Grecia; Sankai Juku, de Japón; Kamea Dance Company, de Israel; Compagnie Vivons!, de Francia; Merlin Puppet Theatre, de Grecia; Phillipe Jaroussky, de Francia; así como una oferta más amplia y popular como Gilberto Santa Rosa, de Puerto Rico, lucha libre, circo, teatro callejero de 16 estados, y homenajes a Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis en la Casa Chilanga que tendrá la Ciudad de México como Invitada de Honor, forman parte de la segunda parte del programa de edición 50 del Festival Internacional Cervantino, que hoy fue presentada en el Palacio de Bellas Artes.

En la segunda entrega de la programación de la Fiesta del espíritu que se llevará a cabo del 12 al 30 de octubre de 2022, en un regreso total a lo presencial, se anunció el concierto gratuito y masivo que dará Joan Manuel Serrat, el 21 de octubre, en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de las actividades que el Cervantino tendrá en esta capital, donde la programación más nutrida estará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Entre otros de los más de 2 mil artistas que participarán en esta edición del Cervantino destacan también la Deutsches SchauSpielHaus Hamburg, de Alemania; Artsagesan, Grim, Jambinai, la Korea National Contemporary Dance Company y Laboratory Dance Projet, de Corea, Invitado de Honor del Festival que llega a su edición 50.

Otras de las obras que se presentarán en esta edición y que sirven para reconocer a creadores está la obra dancística “Luz sonora”, un homenaje al compositor Mario Lavista, y dirigida por su hija Claudia Lavista; además del montaje “Mío Cid” una pieza interpretada en el español antiguo de la juglaría que lleva a escena José Luis Gómez.

Durante el anuncio de la segunda parte del cartel que estará en Guanajuato, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no podrían mejor homenaje a Cervantes, ni podrían hacer homenaje a los 50 años del Festival Internacional Cervantino, sin la gran concepción que tienen de la cultura.

“De que la cultura no es para las elites, de que la cultura no la forman las elites, de que la cultura no es un privilegio, que las distintas expresiones artísticas y la cultura como proyecto cultural de la nación y la cultura como un proyecto cultural de ciudad, la cultura y todo lo que la forman son en realidad un gran derecho y eso es lo que va a ser reflejado en los 50 años del Cervantino y en la Ciudad de México como parte del Festival”, señaló Sheinbaum.

Una concepción semejante a la que planteó Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, quien Insistió en el poder transformador del arte y la cultura y que llega a los rincones que no llegaba, “porque la cultura no es un privilegio, la cultura es el derecho de todos de entendernos en nuestra diversidad”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino señaló que este festival se ancla a lo cervantino porque rinde homenaje en cada edición a la obra de Cervantes, “gracias al Cervantino se ha difundido la lengua de Cervantes. Se ha convertido en una identidad de identidades.

