Cercano al pueblo, virtud de Hidalgo para la 4T

Alrededor de Miguel Hidalgo y Costilla se ha construido una figura polifacética con ángulos ricos y diversos que tienen que ver con su vida y su obra como maestro, párroco, lector de la intelectualidad de su época y apasionado de la música y del teatro, pero sin duda su relación con la vida insurgente es la faceta que más se ha estudiado y sobre la que más se ha escrito, una faceta que a pesar de ser tan breve cambió la historia de México.

Y es que a Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor le bastaron seis meses para convertirse en el mayor héroe de la historia nacional. El insurgente fue capturado tan sólo medio año después de haber dado el Grito de Dolores, tal como Carlos Herrejón (1942, Morelia) lo relata en Hidalgo. Maestro, párroco e insurgente (Debate, 2022), la biografía más completa y que en su tercera edición está actualizada e ilustrada.

“Sobre la vida insurgente de Hidalgo ha habido chorros de tinta escrita sobre la brevísima campaña que como una centella fue muy breve, pero como dice O´Gorman, cambió la historia de México”, asegura el historiador Carlos Herrejón, el más destacado estudioso de Hidalgo, quien más ha profundizado en el llamado “Padre de la Patria”.

También lee: Museos de CDMX ofrecen cursos de verano para niños y adolescentes

“Cualquier ciencia no se encuentra donde estaba ni se va a quedar donde está, eso pasa también con la historiografía, de manera que hay nuevos documentos sobre Hidalgo que se van descubriendo en muchos archivos que no se habían acabado de revisar, por una parte, pero por otra hay más investigación de campo de los lugares donde él estuvo, y eso es revelador en cuanto a la geografía de los personajes y, finalmente, hay distintos enfoques de la historiografía; en ocasiones ha sido la economía lo que ha puesto en escena muchos elementos que no se habían considerado antes”, afirma Herrejón.

El historiador asegura que él le ha dado mucha importancia a las economías de Hidalgo que no se había estudiado porque requiere mucha información, muchos datos, mucha paciencia, inclusive dice que todavía hay terreno por recorrer. “Luego también la historia de las mentalidades, la historia de la filosofía y la teología, eso también ha ido avanzando y eso nos pone en la necesidad de revisar el pensamiento de Hidalgo una vez más. Ya se conocían muchas cosas pero hay bastantes textos que cita Hidalgo como lecturas suyas en los que no se había reparado, de manera que yo me he metido allí”, dice Herrejón, quien se ha adentrado en la historia cotidiana y las relaciones familiares y amistades del personaje.

“En Hidalgo se había puesto una atención casi obsesiva en los hijos reales o supuestos, esa es parte de la historia un tanto morbosa, pero eso también ha sido objeto de revisión por excelentes genealogistas y le han tumbado muchos de los hijos que se le atribuían a Hidalgo y se han quedado nada más con una que realmente tuvo descendencia, nada más una. Esa es también una revisión importante, pero más allá de esto, lo que yo trato de rescatar de Hidalgo son las amistades que tenía —desde que estuvo en Valladolid— más allá del círculo crerical; y ahí me encuentro que fue amigo, desde su juventud, de muchos músicos, y lo es porque en Valladolid florecía el conservatorio de Las Rosas y la música de la Catedral, de la capilla de coro, ahí también hay una dimensión muy importante sobre la afición de Hidalgo a la música, de la que se sabía poco”, afirma Herrejón.

También lee: Una cripta en Chiapas revela misterios de cremación de gobernantes prehispánicos

El historiador que es miembro de la Academia Mexicana de Historia y ha publicado más de 24 libros, entre los que destaca también su biografía de Morelos, asegura que siempre ha habido una necesidad de los gobiernos de apropiarse o de usar a los héroes patrios, y el gobierno actual no es la excepción, “prácticamente todos los gobiernos de cualquier color y tendencia, a partir del Porfiriato, han reconocido a Hidalgo, con algunos señalamientos críticos desde luego, pero tanto la derecha como la izquierda, el centro, arriba o abajo, todos han recocido a Hidalgo como una figura indiscutible”.

Incluso, dice Herrejón, que el interés de este gobierno de la 4T tiene que ver con la cuestión de Hidalgo y su acercamiento al pueblo y eso es evidente. “Fue una persona que estuvo atenta a los clamores del pueblo, igual que Morelos. Pero no hay que olvidar que Hidalgo es un intelectual, el valor del estudio es inobjetable; tendríamos a un Hidalgo mutilado si nos quedamos sólo con una parte de sus facetas; hay que ver su importancia en el conocimiento de la ciencia y la historia, le gustaba la geografía, la física, la química, era un hombre universal, un humanista que estaba cerca del pueblo, pero también cerca de la cultura escrita y el conocimiento”.

El especialista en la Guerra de Independencia de México trabaja en un libro que aborda los discursos retóricos de todos los héroes del siglo XIX.

CARLOS HERREJÓN

Historiador

“Hidalgo es un intelectual y el valor del estudio es inobjetable; tendríamos a un Hidalgo mutilado si nos quedamos sólo con una de sus facetas”

EL DATO



Hidalgo. Maestro, párroco e insurgente, publicado por Debate, ofrece una visión actualizada.