¿Censura en Danza UNAM?

A la directora de Danza UNAM, Evoé Sotelo, hay un asunto que se le salió de las manos y ha llegado al escritorio del rector Enrique Graue. No es un tema menor porque la compañía El Cuerpo Mutable, dirigida por la bailarina y coreógrafa Lydia Romero, denuncia censura y solicita un “inmediato pronunciamiento oficial de cada una de las instancias involucradas”, así como una disculpa pública para la compañía y sus seguidores. En una carta dirigida al rector con fecha del 10 de octubre, siete de los integrantes de la agrupación con 40 años de trayectoria aseguran que Evoé Sotelo solicitó eliminar del programa “Paisaje transfigurado. 40 aniversario” —que presentaron del 23 al 25 de septiembre en la sala Covarrubias de la UNAM—, la pieza Tres tercios, de inspiración taurina, debido a que generó reacciones de “grupos animalistas y antitaurinos”, quienes amenazaron con “atentar contra la integridad del recinto, la compañía y el público”. Al menos, dicen, eso es lo que argumentó Sotelo. La compañía asegura que en cada presentación denunció la censura a través de la lectura de un texto. Ahora exige pronunciamiento y disculpa pública, pero no sólo de Danza UNAM y CulturaUNAM, sino de la propia Rectoría. Habrá que esperar la respuesta de la UNAM.

La Secretaría de Cultura maltrata al público visitante en Chapultepec

Al intentar visitar el Centro Cultural exFábrica de Pólvora nos encontramos con que está cerrado. El militar que custodia la entrada del lado de la Unidad Habitacional nos indicó que no era posible ingresar porque se construye el Proyecto Tren Interurbano México-Toluca y que la excavación “suelta gases tóxicos”. Al preguntarle desde cuándo se había cerrado, nos reveló que llevaba ya 15 días así. Por su parte, la Secretaría de Cultura nos informa que llevan dos meses sin abrir y que avisó a talleristas y a visitantes. Sin embargo, no hay información para el público en general ni en web ni en las redes sociales del recinto sobre el cierre. ¿Descuido o desprecio o maltrato hacia el público? Bueno, pues nosotros desde aquí hacemos el servicio a la comunidad que le correspondía a otros: no vaya porque estará cerrado por obras; las actividades se trasladaron a la Ermita Vasco de Quiroga.

