En los artículos del número 27 de Otros Diálogos, revista que edita El Colegio de México, se recapitula el impacto de ciertas publicaciones literarias mexicanas de la segunda mitad del siglo XX, que, pese a su condición efímera en algunos casos, continúan en la memoria de los lectores: El Corno Emplumado, Viceversa, Palos de la Crítica, Cartapacios, Vuelta y Nexos —protagonistas de la vida cultural del país—, sin dejar de mencionar Diálogos, de Ramón Xirau, revista que cumpliría 60 años en 2024, y principal inspiración para Otros Diálogos.

“El origen de ambas revistas es distinto. Diálogos nació de manera independiente y luego fue, digamos, absorbida por El Colegio de México, lo cual le añadió una especie de carácter académico que fue cada vez más notable. En cambio, Otros diálogos tiene un proceso inverso porque nace plenamente de la academia, pero con un afán de divulgación, como si uno de los objetivos de la revista fuera acercarse al público de forma no académica”, explica el escritor Francisco Segovia, vocero y colaborador habitual de la revista.

“Diálogos nació como una publicación independiente y, en el sentido intelectual del término, continuó siendo una revista independiente hasta el final de sus días, lo cual quiere decir que, al unirse al Colegio de México, tenía un margen de libertad del que carecían las revistas que dependían de las inscripciones del Estado o publicidad privada".

Diálogos, continúa, fue sobre todo una revista de crítica literaria y filosófica, aunque no dejó de haber reflexión política: “Siempre hay reflexión política en la filosofía y la literatura”, señala el poeta y recalca que incluso las posturas políticas de la revista fueron con cierto margen de libertad, asegurado por su independencia económica. Curiosamente, el impacto de Diálogos no fue tan notorio justo “por esa tranquilidad política. Se notó menos que el impacto de Vuelta y Nexos, con las cuales comparte un pequeño tramo de historia”. Sin embargo, eso no le resta haber descubierto al público mexicano ciertos poetas, novelistas y pensadores políticos de talla internacional. Un papel, afirma Segovia, que también desempeñaron Plural y Vuelta, las revistas de Octavio Paz, mientras que “Letras Libres se ha vuelto más una revista local”.

“El impacto de conocer a esos autores fue importante. No me refiero sólo a autores europeos, ahí publicaban Lezama Lima, autores menos conocidos y todos los del Boom. Fue un papel notable en esa época porque no eran tantas las publicaciones como las hay ahora con la fuerza del Internet”. Enfatiza que las dinámicas de Internet devienen en una mayor pluralidad, junto a una reducción de figuras centrales.