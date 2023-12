Guadalajara, Jalisco.- Ante madres buscadoras de Jalisco, Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, hizo un llamado de paz a los cárteles jaliscienses y pidió que tuvieran piedad con los desaparecidos. Jalisco es el estado con el mayor número de desaparecidos del país, fosas clandestinas “y primer lugar en impunidad, insensibilidad, en apatía y burocracia por parte del gobierno”, declaró Flores.

“Hemos tenido que recurrir a pedir piedad a los cárteles, piedad para las madres buscadoras, piedad para nuestros desaparecidos y que nos permitan seguir la búsqueda, porque es lo único que nos mantiene vivas. Yo invito a las madres buscadoras de Jalisco a que se unan conmigo a esta petición que vamos a hacer: un llamado de paz a los cárteles de Jalisco, que si por la muerte pagan su deuda nuestros desaparecidos, que no los desaparezcan, que nos los dejen en un lugar donde podamos darles sepultura”, dijo la madre buscadora.

Esta petición la hizo Flores en la presentación de su libro “Madre Buscadora. Crónica de la desesperación”, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

La madre buscadora dedicó a sus hijos el libro en el que cuenta su historia y que fue editado por Fondo Blanco:

“La lucha es por ellos, esta lucha empezó por amor, por honor a mis desaparecidos, por la esperanza de que algún día los voy a encontrar. Nunca me voy a rendir, nunca me voy a cansar. Mientras tenga un suspiro de vida, mis hijos serán buscados hasta el fin del mundo. Y si me voy de este mundo sin encontrarlos, desde el más allá ellos van a ser buscados. Sé que el día que yo parta, y si mis hijos no aparecen, se acabará la búsqueda para ellos, pero no la búsqueda de esta madre”.

Flores destacó la falta de apoyo del gobierno federal a las madres buscadoras, aunque reconoció que por parte del gobierno de Sonora sí reciben apoyo.

“El libro representa la realidad de todo un país, una realidad de la cuál se habla poco”, dijo Carlos A. Sánchez, abogado de derechos humanos que participó en la presentación.

“El caso de Ceci es particular porque le habla al crimen y no a las autoridades. ¿Qué habrá pasado para que haya preferido pedir piedad a los criminales que pedirle ayuda a las instituciones?”, cuestionó Sánchez.

Adrián Lebarón, miembro de la familia Lebarón que en 2019 sufrió una masacre por parte del crimen organizado, contó sobre la amistad que ha entablado con Ceci Flores y los esfuerzos que ella hace para continuar con su causa. “Me explicó que ella botea y hace fiestas (rifas) de Mary Kay para recaudar fondos”.

“Has tenido la dignidad de pedir piedad a los cárteles, eres la voz de miles de mujeres que buscan algo. Nadie le puede regatear que no hizo todo lo humano para buscar a sus hijos; con cada palazo que saca tierra, también siembra un árbol que dará sombra a todo el país”, agregó Lebarón.

Por su parte, la periodista Amalia Escobar, que ha acompañado la historia de Flores, dijo: “La historia de Ceci mucha gente la sabe a medias. No sólo lucha contra el crimen, sino contra el gobierno que desmienten sus hallazgos”.

Tras la participación de Flores y los testimonios de las madres buscadores en el público –quienes llevaban fotografías de familiares desaparecidos–, se gritaba la consigna “¡¿Por qué los buscamos? Porque los amamos! ¡Hasta encontrarlos!”.

