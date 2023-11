El Museo Jumex celebra su décimo aniversario hoy con la inauguración de la exposición Todo se vuelve más ligero. El título viene del poema “Everything Gets Lighter”, que leyó el artista John Giorno hace 20 años en la Fundación Jumex (Ecatepec). Por esa razón, la selección de obras que hizo Lisa Phillips, curadora invitada y directora del New Museum of Contemporary Art de Nueva York, hace referencia a la luz y a la ligereza (que son los distintos significados de la palabra light, en inglés).

En la muestra hay obras de artistas como Graciela Iturbide, Gabriel Orozco, Pedro Reyes, Teresa Margolles, Jeff Koons, Ugo Rondinone, Maurizio Cattelan, John Giorno, James Turrel y Damien Hirst, por mencionar algunos.

Entre las piezas que se exhiben hay unas con las que el público podrá interactuar, como pedalear las bicicletas que conforman la obra Dynamo Secession, del artista Maurizio Cattelan, para encender una bombilla.

Hay un “columpio” de Pedro Reyes, titulado Capula 8, en el que, por parejas, los asistentes podrán mecerse. Los visitantes también podrán compartir un momento íntimo con la obra Kiss of the Egg, de Gabriel Orozco, que consiste en besar un huevo. El museo asegura que cambiará constantemente el huevo por cuestiones de higiene.

El peso detrás de lo ligero

En entrevista, la curadora y Luz Mendoza, encargada del montaje, hablan sobre el difícil proceso de instalar algunas de las piezas, porque, contrario a la idea de luz y ligereza que transmiten, muchas de las obras “son más complejas (y pesadas) de lo que parecen”.

Por ejemplo, el recorrido inicia con una obra de Charles Ray titulada Moving Wire, que consiste de un alambre que entra y sale por un muro. “Por su complejidad, esta es la primera vez que se presenta en el Museo”, dice Phillips.

Mendoza explica que detrás del muro en el que está el alambre hay una maquinaria “de ingeniería muy fina que tiene una serie de engranes, por donde metemos el pequeño alambre. La instalación de esta obra requirió semanas y conversaciones con el estudio del artista para seguir sus recomendaciones. Tenemos que cambiar el alambre cada 10 horas por el desgaste”, señala la también gerente de registro de obra del Jumex.

Detrás de la obra de Ray se encuentra Spenta Mainyu, del artista James Turrell. Para su instalación se creó una habitación, con muros especiales redondeados para que la luz no se refleje.

En la plaza del museo hay una cascada. Se trata de la obra Waterfall, de Olafur Eliasson, que también se instala por primera vez.

Como el museo coloca esculturas cada vez más pesadas en la plaza, para esta ocasión ya no se tuvo que reforzar el suelo, pero sí se tuvo que reforzar la superficie del mármol, pues el golpe del agua podría haberlo roto.

La muestra estará abierta hasta el 11 de febrero.