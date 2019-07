"Canal Once acaba de despedir a 50 trabajadores": carta

“Canal Once acaba de despedir a 50 trabajadores”, denunciaron un grupo de extrabajadores del canal público en una carta firmada el 1 de julio y dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, a medios de comunicación y a la opinión pública.

“Como ha ocurrido en las otras dependencias, el despido se hizo de la manera más arbitraria, sin el más elemental cuidado de las formas exigibles en el trato a las personas, a seres humanos que, por si fuera poco, habíamos laborado durante años en el Canal Once, algunos con una antigüedad promedio de 20 años”, escriben en la carta que está firmada por 17 extrabajadores.

Manifiestan que sin previo aviso, “como si fuéramos delincuentes”, se inhabilitaron sus computadoras y posteriormente se les comunicó que su contrato de trabajo había terminado. “En despótica violación de nuestra dignidad humana y de nuestros derechos laborales, sin importar la antigüedad de cada trabajador, se nos asignó de manera general una quincena de salario como irrisoria compensación por los años laborados”.

Los trabajadores denuncian que a pesar de que se les despidió, con el argumento de la austeridad, en el último mes el Canal contrató personal para distintos programas.

“Cuesta trabajo entender que acciones como esta, llevadas a cabo en prácticamente todo el sector público, se hagan al amparo de un gobierno que reiteradamente ha proclamado su propósito de elevar el nivel de vida de las mayorías trabajadoras, así como su indeclinable voluntad de respetar los derechos humanos y laborales de los mexicanos. ¿Por qué entonces ese inhumano desprecio por el destino de miles de trabajadores del sector público que son lanzados a la calle sin indemnización, sin ofrecerles ninguna alternativa de empleo?”.

Para los firmantes, algunos de los trabajadores despedidos están siendo sustituidos por recomendados y amigos del director, José Antonio Álvarez Lima, y de su mano derecha, Diana Esperanza Constable Thompson, y que ese nuevo personal no cuenta con los conocimientos ni la capacitación para desempeñar esas labores y además, con sueldos altos.

Sobre estos despidos, el Canal respondió a EL UNIVERSAL que “de momento no hay información oficial. Lo cierto es que hubo contratos de freelance que concluyeron recientemente y ya no se renovaron”. Ante la insistencia de cuántas personas exactamente fueron las que salieron, Comunicación Social de Canal Once respondió que no contaba con esa información.

nrv