Calzada Flotante, a prueba de ciclistas y ya con grafitis

En un día ajetreado, como puede llegar a ser un lunes de puente, el diseño de la Calzada flotante fue puesto a prueba y si bien funciona para peatones, parece que para ciclistas no tanto. Las señalizaciones no son claras porque deben partir desde otro acceso, una rampa, pero sólo una cartulina tamaño carta lo indica. Además, su diseño con curvas crea un cuello de botella, lo que los obliga a bajarse de la bici, para transitar junto a peatones. Otra cosa es que no lleva ni un mes de inaugurada y ya tiene pintas. Esto más que hablar de la falta de seguridad para procurar su cuidado, también señala que a veces los propios capitalinos somos responsables de que no podamos tener cosas en buen estado.

Conacyt, sin definición de “ciencia neoliberal”

Aunque en las entrevistas y ruedas de prensa se pregona que el actual gobierno está tras la erradicación de la “ciencia neoliberal”, parece que en los altos mandos del Conacyt no se ponen de acuerdo para dar una definición de tal término. Así lo dijeron ellos mismos, como respuesta a una solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, hecha por Juan Pablo Pardo Guerra en la pidió una “definición oficial de ciencia neoliberal”. Aunque suene casi increíble, aquella “ciencia” que tanto es criticada por el gobierno, no puede ser definida de forma certera. “No se encontró información que atienda el requerimiento”, respondió el Conacyt. ¿Entonces qué es la ciencia neoliberal?, ¿existe o no?, ¿Será pura propaganda cuatroteísta? ¿Usted, lector, qué cree? Escribanos a [email protected]