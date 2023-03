Bomba en la Orquesta Sinfónica de Yucatán

En la Orquesta Sinfónica de Yucatán las cosas no están bien. Después de 14 años de fungir como director musical de la Orquesta, Juan Carlos Lomónaco fue cesado recientemente para poner a José Areán. Aunque dicen que el público ya estaba algo aburrido de las programaciones de Lomónaco y que en los últimos meses no sabían ni cómo decirle que ya lo querían fuera, su sustituto tampoco parece ser tan querido. La Comisión Artística de la Orquesta quería que se lanzara una convocatoria internacional, pero les trajeron a Areán, cuyo nombramiento fue hecho de la noche a la mañana en un comunicado; malas formas para Lomónaco. Eso sí, Areán quedó como interino porque si a los músicos no les causa ni tantita gracia la presencia del nuevo director, a la gente del Patronato, menos. El despido de Lomónaco ya empezó a levantar la indignación de varios músicos porque detrás del nombramiento subyacen malas justificaciones. El problema no era, en realidad, que el exdirector fuera aburrido, puesto que estaba a la altura de su cargo, sino que sus declaraciones contra el gobierno actual de Yucatán incomodaron a más de uno. Ahora sí que como dicen en la península: ¡Bomba, qué desastre!

Pastorean a científicos para apoyar nueva ley

Víctor Alejandro Espinoza Valle, quien hace un año fuera designado por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, presidente de El Colegio de la Frontera Norte y quien pasará a la historia por su abierto apoyo en redes sociales a Pedro Salmerón, acusado de acoso sexual, y por criticar a los 31 científicos perseguidos por Conacyt y la FGR, continúa con su trabajo a favor de la jefa Álvarez-Buylla. Hace unos días, aprovechando que es coordinador del Consejo Consultivo de Centros Públicos de Investigación sectorizados al Conacyt, emprendió un trabajo laborioso y “alentó” a los directores de los CPIs a adherirse a una carta de respaldo de la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que fue entregada a los diputados, a quienes les asegura que la iniciativa impulsada por AMLO es resultado de un “amplio” proceso de participación y consulta en el que “nadie se quedó fuera y tampoco se censuró”. Escribanos a [email protected]