Una nueva experiencia inmersiva está en la Ciudad de México y no se trata de los espectáculos con obras de arte proyectadas en mega pantallas, sino de la fusión que logran el convento en el que se encuentra el museo Ex Teresa Arte Actual -que data de 1613-, con la primera exposición en solitario de Bill Viola en México, famoso videoartista que se destaca por experimentar con tecnología de punta.

“Bill Viola. Arte suspendido” consta de ocho videos creados por el artista estadounidense que cuenta con una trayectoria de 50 años y es considerado uno de los referentes del videoarte.

A través de las obras “Tristan’s Ascension” (2005), “Fire Woman” (2005), “Three Women” (2008), “Surrender” (2001), “Ablutions” (2005), “The Quintet of the Silent” (2000), “The Greeting” (1995) y “The Messenger” (1996) el artista busca hacer reflexiones en torno al tiempo, lo imperecedero, la permanencia y la trascendencia de lo efímero, explica Francisco “Tito” Rivas, curador y director del Ex Teresa Arte Actual.

Exhibir el arte contemporáneo de Bill Viola dentro de un antiguo templo religioso no desentona, pues el artista suele trabajar con filosofías religiosas como el hinduismo, budismo y el sufismo, “es muy adepto”, explica.



Aspectos de la obra de Bill Viola.

“La reflexión que hace Bill Viola sobre la imagen va más allá del uso tecnológico, intenta comunicarnos un sentido filosófico”, comenta el curador.

El aspecto espiritual no es lo único que une a este espacio mexicano con el videoartista neoyorkino. “Esta exposición tiene que ver mucho con el lugar, fue concebida para vincularse y dialogar con la arquitectura”, cuenta Rivas.

Pese a existir la brecha temporal y de distancia, ambos comparten aspectos barrocos: la fachada, en el caso el recinto, mientras que Viola retoma a los maestros del arte barroco y renacentista para traducirlos en sus videos.



Aspectos de la obra de Bill Viola.

“(Es) vinculado con el arte barroco y renacentista, incluso es conocido por algunos como el Rembrandt del video o High-tech Caravaggio”, señala el curador, a reserva de la opinión del público. “La obra de Bill Viola, a pesar de trabajar con nuevas tecnologías, está enraizada en una tradición muy antigua de arte y de representación en el que la imagen tiene un papel muy poderoso”, agrega.

Las referencias renacentistas en la obra de Viola se pueden percibir en “The Quintet of the Silent” (2000) y “The Greeting” (1995), videos ralentizados inspirados en “La coronación de espinas”, de El Bosco y en “Visitación”, de Jacopo Pontorno.

La curaduría de “Bill Viola. Arte suspendido”, que estará hasta el 28 de agosto, fue realizada por Francisco “Tito” Rivas, Valeria Macías, Melisa Lio y Kira Perov, directora artística del estudio de Bill Viola, ubicado en Los Ángeles.



Aspectos de la obra de Bill Viola.

Ex Teresa Arte Actual es un recinto especializado en “arte de la temporalidad, es decir que tienen un desarrollo en el tiempo”, como el performance, el arte sonoro y el videoarte, como se puede atestiguar en esta ocasión.

