Avanza Camarena otro escalón en su carrera

El tenor mexicano Javier Camarena, ganador del premio al mejor Cantante Masculino hace dos años en los International Opera Awards, inició su temporada 2022-2023 con la interpretación, por primera vez, de varios personajes clásicos. El primero de sus debuts fue Tamino, de La flauta mágica, una de las óperas más celebradas de Mozart, en el Liceu de Barcelona, con el venezolano Gustavo Dudamel en la dirección de orquesta y dos últimas funciones mañana y el 1 de julio. Camarena también actuará en el Festival Donizetti de Bérgamo y las casas de ópera de Nueva York, París, Berlín, Zúrich, Barcelona y Montecarlo.

“La representación del personaje de Tamino fue previa y me llevó cierto tiempo, sobre todo en lo que corresponde al idioma. Digamos que lo musical fue, entre comillas, un poco más sencillo, pero la parte del idioma fue la que me requirió más esfuerzo. Si bien entiendo alemán y lo hablo un poco, tampoco es un idioma que domine en su totalidad. A esto hay que añadirle que no es lo mismo hablarlo que cantarlo. Los cerca de 50 minutos que dura mi papel dentro de la obra requirió un mes y medio de estudio, al margen de las dificultades de la lengua. La verdad es que disfruté mucho el trabajo previo y el público reaccionó muy bien. Se ve que los espectadores estuvieron contentos; yo me quedo con ganas de lo que viene para las siguientes presentaciones”, dijo Camarena.

JAVIER CAMARENA

Tenor

“Siento la madurez vocal, emocional e interpretativa para enfrentar estos roles. Estoy muy entusiasmado”

Además, en esta temporada se presentará en tres óperas de Gaetano Donizetti: La favorita, en el Festival Donizetti en Bergamo, Italia, el 18 y el 27 de noviembre y el 3 de diciembre; El elixir de amor, en la Metropolitan Opera House de Nueva York, en enero de 2023; Lucia de Lammermoor en la Ópera de la Bastille de París, en febrero, y en la Deutsche Oper de Berlín en mayo y junio. Mientras que en la Ópera de Zúrich —entre junio y julio de 2023—, Camarena interpretará Los pescadores de perlas, de Georges Bizet. El tenor, además, hará por primera vez papeles en La traviata, de Giuseppe Verdi, en la Ópera de Montecarlo, en marzo de 2023, y Manon, de Jules Massenet, en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, en abril y mayo.

“Voy a interpretar por primera vez a Alfredo, de La traviata, y a Le Chevalier des Grieux, de la ópera Manon. Son dos personajes muy bellos, con diferentes exigencias. Creo que, prácticamente, en mis veinte años de carrera siento la madurez vocal, emocional e interpretativa para enfrentar estos roles. Estoy muy entusiasmado, llegan en un muy buen momento, vocal”, señaló.

Le entusiasma de su debut en Manon, “Des Grieux es un personaje muy complejo, muy completo. La ópera es bellísima, y me entusiasma hacerla en el teatro Liceu, que es el lugar que me ha permitido hacer otros debuts, como el Tamino, de La flauta mágica. Debuté también en la ópera María Estuardo, de Donizetti, y en el Rigoletto, de Verdi. Ahora, el Liceu me brinda una oportunidad más de interpretar a un personaje nuevo. Es un reto interesante tanto por el idioma como por el estilo”.

Camarena ha llegado a una nueva etapa, con la emoción del debut en roles fundamentales, que calificó como el ascenso hacia la madurez como tenor, un año de aprendizaje y descubrimiento.