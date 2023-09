“No solamente la salud es ausencia de enfermedad, es la procuración de un estado de bienestar personal y colectivo”, son palabras de Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la reinauguración del Cine Linterna Mágica, en enero, y el anuncio de su vinculación con la Cineteca Nacional. Reapertura que sirve como antecedente del convenio firmado el 15 agosto, durante otra inauguración, la de la Cineteca de las Artes, entre la Secretaría de Cultura y el IMSS para exhibir películas en Linterna Mágica y en los teatros del IMSS. Ese día, Robledo publicó desde su Twitter, hoy X, @zoerobledo, que los “teatros del IMSS, distribuidos a lo largo de 23 estados, serán sede de la Cineteca Nacional”.

El Legaria, ubicado en la Pensil, se encuentra lejos de la época de oro que tuvieron los teatros del IMSS. Foto: Germán Espinosa / El Universal

Después de ser el gran proyecto de la administración del expresidente López Mateos y conformar la gran red para las artes escénicas del continente, en últimas décadas los teatros del IMSS han sido, bajo intentos fallidos de ser recuperados, el recordatorio constante de la deuda de la federación con la comunidad teatral. “Es hora de que volvamos a ese origen”, dijo también Robledo.

Linterna Mágica es un cine en forma, a diferencia de lo que el IMSS anuncia que se hará en los teatros. Foto: Germán Espinosa / El Universal

Con tres salas de proyección, librería, área de comida y una taquilla, Linterna Mágica es, en plena forma, un cine que recuerda la infraestructura de ciertos proyectos independientes en la ciudad y que exhibe una parte de la cartelera comercial con entradas de $60.

Este antecedente del proyecto que hoy vuelve a poner a los teatros en la mira sirve como muestra de una serie de contradicciones entre lo estipulado en el convenio y las declaraciones oficiales del IMSS. Por las palabras de Robledo se deduce que los teatros se convertirán en cines, pero, en entrevista, Héctor Robles Peiro, titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS y uno de los firmantes del convenio, aclara: “Los teatros no van a dejar de ser teatros, se están habilitando para que ofrezcan también, la proyección de cine”, y precisa que, en la red de 38 teatros, hay cuatro que no funcionan por condiciones particulares: el de Ciudad Juárez, Chihuahua; los de Ciudad Mante y Nuevo Laredo, Tamaulipas; y el “emblemático” de Monterrey, Nuevo León.

no están operando por circunstancias particulares. Foto: Emilio Vázquez / El Universal

De estos 34 teatros que se volverán espacios de proyección, hay 23 ya acondicionados —continúa Robles— con proyectores, equipo de sonido y acústica; para los 11 espacios restantes, la inversión es sólo de 400 mil pesos. “Este equipamiento de proyección no es el más sofisticado para películas modernas; es un equipamiento básico que permite hacer proyecciones” de las instituciones con las que se colabora: la Secretaría de Cultura, el INBAL y la UNAM. Pero al calcular 400 mil pesos entre 11 recintos, el resultado es de 36 mil 363 pesos para cada uno; lo cual confirma que no serán salas a la manera de Linterna Mágica.

Sobre el equipo de proyección que se instalará no se ofrecieron detalles. “Estamos haciendo una inversión de 400 mil que tiene que ver, principalmente, con la compra de proyectores”.

En la cuarta cláusula del convenio se delimitan con exactitud los compromisos que le corresponden al Instituto. Entre estos destacan ciertos puntos: la intervención conjunta entre el fideicomiso para la Cineteca Nacional, que también asesora en la programación de “cursos, talleres, clases magistrales, conferencias y otros eventos de difusión de la cultura cinematográfica”, erogación que estará sujeta a la disponibilidad presupuestal del IMSS.

Al detallar la operación de los teatros, Robles Peiro habla de un fideicomiso para inversión que proviene del presupuesto rentable generado por cada teatro, el cual no se menciona en el convenio: “Los teatros del IMSS se administran a través de un fideicomiso, que es el encargado de comercializarlos y administrarlos; y mete algo de mantenimiento, no todo porque también las delegaciones meten recursos o nosotros gestionamos a nivel central proyectos de inversión en la Secretaría de Hacienda. Hay toda una red que soporta los teatros y los mantiene. Son financiamientos de diferentes formas. Nosotros cobramos a los productores de teatros y también a las instituciones que rentan los teatros para sus eventos”.

El convenio señala que el IMSS debe contratar una póliza para las copias de las películas. Foto: Secretaría de Cultura

Sobre dicho fideicomiso, el funcionario continúa: en 2019 representó 17 millones de pesos; en 2020, durante la pandemia, cayó a 3 millones de pesos y en 2021 fue de menos de un millón de pesos. Para 2022, incluyendo Linterna Mágica, fue de casi 20 millones de pesos, sólo para gastos de conservación y mantenimiento.

Dentro de dicho fideicomiso es contemplada la actividad de los cines, pese a que el convenio sólo cita el fideicomiso para la Cineteca Nacional. Al desglosar cifras, explica, al fideicomiso le corresponden 14 millones de pesos, que se convierten, con las formas diferentes de financiamiento, en los 20 millones ya mencionados. Con dicho fideicomiso, abunda, se cubrió la rehabilitación de los teatros no contemplados en el recurso de 400 mil pesos.

Las responsabilidades del IMSS se detallan en el convenio: incluir copias de las películas en la póliza del “Seguro contra todo riesgo para obras de arte y artículos de difícil o imposible reposición” contratada por el IMSS ante extravíos, robos, daños y demás (gastos de reparación o sustitución que corren a cargo del IMSS, así como cubrir los gastos originados por fletes y acarreos de las copias que reciba en préstamo del fideicomiso). Al respecto, Robles señala: “No, el convenio lo que establece es que tenemos acceso a lo que ellos ya tienen” y complementa que la parte central de dicho acuerdo es que al Instituto se le facilita el material y ellos se encargan de habilitar los espacios. Más allá de esta habilitación, el Instituto no contempla hacer inversiones, dice.

Los teatros tendrán funciones mixtas y no dejarán de ser rentados para producciones o eventos, afirma Robles. Pero el hecho de que las proyecciones van a ser gratuitas a nivel nacional y que no es un secreto para la comunidad artística que hay teatros que, si bien no están abandonados, tienen una baja operación, contradice la estructura de funcionamiento bajo un fideicomiso para inversión que sustente la proyección de películas.

El teatro Félix Azuela funciona, como la mayoría de los recintos, a partir de rentas a productores. Foto: Hugo Salvador / El Universal

Tan sólo este año, la prensa ha denunciado una millonaria merma económica por desabasto de medicamentos en el IMSS, así como otra cifra millonaria, la de recetas sin surtir, y un sistema rebasado, que hacen cuestionar la pertinencia de mirar hacia los teatros del IMSS, proyecto cultural polémico y ambicioso que lleva décadas en el olvido.

Al respecto, Robles afirmó que “el IMSS está en su mejor momento para hacer un proyecto de este tipo. No le estamos quitando recursos a las áreas médicas, son los autogenerados y hemos sido muy cuidadosos. Siempre vamos a ver las necesidades más urgentes de los derechohabientes. Es algo que ya está presente. Es una inversión menor y no podemos abandonar el proyecto”.

Se pidió información al IMSS sobre el presupuesto para rehabilitar Linterna Mágica, pero al cierre de edición no hubo respuesta. También se solicitó entrevista a la Secretaría de Cultura, pero tampoco hubo respuesta.

Foto: Germán Espinosa / El Universal