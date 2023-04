Sr. Director Editorial de EL UNIVERSAL:

Nos permitimos distraer su atención, y la de los lectores de El Universal, para precisar valiosa información que fue omitida en la nota intitulada “Dudas sobre Centro SCOP - Critican proyecto en Centro SCOP…” publicada en primera plana con pase a la Sección de “Cultura” en la edición del pasado miércoles 5 de abril (Año 106 – No. 38,483).

En primer lugar, es necesario precisar que el Consejo “En Defensa del Centro SCOP”, integrado por académicos, promotores culturales, artistas, arquitectos y periodistas apoyamos, en lo general, el proyecto de decreto que declara, en próximas semanas, a la antigua sede de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (coloquialmente conocida como “Centro SCOP”) como “Parque Cultural y Muralístico” y en el cual se rescata, en forma íntegra, los cerca de 6 mil metros cuadrados de murales y esculturas elaboradas por autores como Juan O’Gorman, José Chávez Morado, José Gordillo, Guillermo Monroy, Arturo Estrada y Rodrigo Arenas Betancourt, entre otros. Información que brindamos a los medios durante una rueda de prensa el pasado sábado 12 de febrero.

La nota en cuestión omite, en forma mayúscula, nuestra posición de abogar por la integración a dicho Plan de Rescate a la Unidad Habitacional IMSS-Narvarte “Centro SCOP” (que es habitada por 492 familias) a fin de ofrecerles una mejor calidad de vida, tanto en equipamiento como en infraestructura y servicios. “No se puede tener una Ciudad Cultural de primer mundo y una Unidad Habitacional de menor categoría” expresamos en la entrevista que ofrecimos por casi una hora, vía la plataforma Zoom®.

En esa amplia entrevista, también destacamos la importante labor que está desarrollando el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para concretar la Declaratoria Patrimonial sobre la obra mural, escultórica y arquitectónica del conjunto; al tiempo de referir los intensos trabajos de planeación que ya realiza la Secretaría de Cultura Federal con los vecinos de la U. H. y los acercamientos de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes con ellos mismos.

Nuestra visión es horizontal. Es de apoyo a un Proyecto de Rescate con un enfoque y objetivo Social y Cultural para beneficio y disfrute pleno del pueblo de México (y muy particularmente, de las comunidades que integran a la U. H. IMSS-Narvarte y las colonias aledañas al predio del Centro SCOP). Todos estos conceptos han sido llevados a la práctica por parte de nuestra organización (actualmente en proceso de constituirse como Asociación Civil) durante nuestros cinco años de lucha por el rescate social y cultural de la manzana y su Patrimonio, mismos que no fueron incluidas en la citada nota.

Como un factor fundamental, en relación a las fuentes vivas para una nota, se menciona la molestia de los habitantes de la U. H. IMSS-Narvarte sobre el tema, pero sin precisar o entrevistar directamente a los vecinos del lugar.

Sr. Director, apelamos, aquí, al derecho de réplica porque vemos que nuestra postura fue minimizada a dos párrafos ante otras declaraciones: las de un grupo que tiene una visión piramidal del proyecto, una visión que no es ciudadana y que exige espacios sociales que no han trabajado ni le interesan. Vemos, en dicha posición, intereses particulares por ofrecer asesorías de remodelación estética más que un pensamiento orientado a la inclusión social y a una concepción global de Rescate Patrimonial como ahora lo propone el decreto previamente referido y, actualmente, en vías de hacerse público por canales institucionales.

Sin otro particular, valoramos el interés que El Gran Diario de México muestra por ofrecer el seguimiento a un tema de mayor interés nacional.

A T E N T A M E N T E

Por el Consejo Ciudadano “En Defensa del Centro SCOP” y Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (Asociación Civil, en proceso). Jesús I. Vega Estrada Juan C. Bautista Aguilar Pasante de Biología Periodista

C. c. p.  Lic. Alejandra Frausto Guerrero Secretaría de Cultura, Gobierno Federal.  Dra. Lucina Jiménez López Dirección General, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.  Mtra. Dolores Martínez Orralde Subdirección de Patrimonio Artístico Mueble e Inmueble, INBAL.  Lic. Jorge Nuño Lara Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Trasportes, Gobierno Federal.  C. P. Héctor Lozano Mina Administración General, Unidad Habitacional IMSS-Narvarte “Centro SCOP”.



