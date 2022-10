Así se prepara Guanajuato para que el Cervantino regrese a la normalidad

Guanajuato, Gto. —José Manuel Cardona, taxista con 11 años en el oficio, espera tres semanas intensas de trabajo por la “reapertura” del Festival Internacional Cervantino (FIC), que tras dos años de pandemia llega a su 50 aniversario, “y seguro ‘jalará’ mucha gente. Ya estamos ‘al 100’ con el mejor servicio!”



En 2020, en lo más duro del Covid, los taxis daban vueltas sin levantar pasaje, otros se encerraron; el Cervantino no se vivió, fue virtual; el año pasado con el formato híbrido hubo gente, pero nada qué ver con la que se tenía antes de la pandemia.

“En las dos ocasiones anteriores nos fue muy mal, esta vez la expectativa de la afluencia es muy buena, en beneficio de prestadores de servicio. Uno siempre espera estas temporadas para salir de alguna deuda”, comentó José Manuel.

Desde hace unos días, para su gremio aumentaron los clientes por la llegada de técnicos, escenógrafos, equipos de iluminación, cargadores, montadores de estructuras y organizadores, quienes se instalaron en hoteles y se desplazan para comer.

También arribaron artistas urbanos, estatuas humanas, personas que representan a la Catrina y personajes artísticos que laboran en la Plaza de la Paz, en las inmediaciones del Teatro Juárez y Jardín de la Unión.

José Manuel Cardona

Taxista

Taxista

El taxista José Manuel Cardona y su gremio ya ven un aumento de clientes estos días.

“A 40 pesos por posar para la foto”, dice un Catrín a los turistas afuera de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. La Muñeca Lile cobra lo mismo.



El turismo beneficia a todos, pero hay habitantes de la ciudad que se molestan porque la gente que los visita ocasiona aglomeraciones, dijo José Manuel.



El taxista recorre diario diferentes rumbos sin que represente riesgo a su seguridad; afirma que Guanajuato es una ciudad segura no obstante los niveles de violencia y homicidios que hay en municipios vecinos.

“Aquí se ha trabajado, han hecho hincapié en la seguridad, le puedo asegurar que la ciudad es tranquila”, acota.

Una ciudad vigilada

A unas horas del arranque oficial del FIC, policías municipales a pie y en patrullas recorren los espacios que concentran multitudes, otros están fijos en lugares con menos transeúntes y los oficiales turísticos se dejan ver en moto-patrullas por zonas de mayor actividad comercial.



La Policía Municipal diseñó una estrategia con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que implica la presencia directa en torno de los escenarios del festival, vigilan diversos rumbos y los accesos a la ciudad.



En la operatividad, para la que se trabajó en varias reuniones, seguramente se contará con el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército, informó Daniel Gutiérrez Meave, director general de Desarrollo Turístico y Económico municipal.

Los hoteleros hicieron convenios con los Gobiernos del estado y del municipio y todos los inmuebles cuentan con botones de pánico.



Se esperan más de 150 mil visitantes durante el desarrollo del Cervantino, la ocupación promedio es de 60% en las 3 mil 900 habitaciones de hoteles entre semana y de 90% los fines de semana, además de las habitaciones que rentan en casas y la presencia de los llamados excursionistas que no se hospedan.



Moto-patrullas recorren zonas de mayor actividad comercial.

Tras la emergencia sanitaria, será el mejor periodo de activación económica, con una derrama estimada en 120 millones de pesos que replicará a todos los sectores; negocios de artesanías, museos, guías de turistas, tienditas y micro negocios, taxistas, hoteles, restaurantes, transporte local, foráneo, terrestre, aéreo, detalló Gutiérrez Meave.



En esta edición, el uso del cubrebocas en eventos será decisión de los organizadores en espacios cerrados, porque desde enero pasado dejó de ser obligatorio en este estado.



El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, indicó que el riesgo de contagio está en las manos de la población.



El funcionario hizo un llamado a los visitantes a usar el cubrebocas en espacios cerrados, a realizar el lavado frecuente de manos, usar soluciones a base de alcohol para desinfectar, así como evitar aglomeraciones.



Manos a la obra

En la capital se pusieron manos a la obra para la celebración del Cervantino que recibirá a Corea y la Ciudad de México como país y estado invitados en la edición 50, del 12 al 30 de octubre.



El cartel oficial con la imagen de Miguel de Cervantes Saavedra, en un diseño que combina la historia con la tecnología digital, es visible en mamparas en diferentes zonas de la ciudad; en esos sitios personal de Aseo Municipal se afana.



Para la fiesta, los trabajadores municipales embellecieron el Callejón del Beso, los jardines, retiraron casetas telefónicas que estorbaban a los peatones, quitaron y reemplazaron botes de basura, eliminaron cableado aéreo, cambiaron luminarias, pintaron fachadas y taparon baches.



El alcalde Alejandro Navarro explicó que realizan trabajos de rehabilitación de tres callejones de la Ruta de la Estudiantina por donde mucha gente pasa, aunque hay personas que no quieren arreglar sus fachadas. “Casi casi que se caigan para que el gobierno las arregle”.



Desde hace unos días, los visitantes comenzaron a llegar.

Después de una situación sanitaria difícil, Guanajuato será sede de grandes congregaciones en el Teatro Juárez, Alhóndiga de Granaditas, San Roque y otras plazas públicas, dijo Arturo Gutiérrez, integrante de la estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Conciertos de Café Tacuba, Juan Manuel Serrat, Caifanes y otros artistas garantizan públicos masivos. El recibimiento será cordial para todos los que lleguen.



En la Alhóndiga y la Plaza de las Ranas, técnicos y auxiliares checan sistemas de sonido y la iluminación, verifican estructuras, fijan anuncios y pegan calcomanías alusivas, para el arranque oficial del FIC, al que se espera la presencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y del embajador coreano, Suh Jeong-In.



La empresaria hotelera Liliana Preciado, integrante de la comisión de Turismo del ayuntamiento, dijo que los prestadores de servicios turísticos fueron capacitados para la atención de la gente que llegue al FIC, que será espectacular.

Borrachos

En un puesto de venta de frituras que desde hace 37 años coloca en el Jardín Embajadoras, Josefina asegura que llegarán multitudes al Festival Internacional Cervantino, porque “la gente está ganosa de divertirse”.



Lo malo, para las familias de aquí, es que llegan escandalosos, nomás a emborracharse o armar relajo. “Con ellos es puro desmadre, pura borrachera, mucha cerveza”, lamentó.



Lo bueno, agregó, es que hay mucha seguridad, cámaras por todas partes “y la gente lo piensa dos veces para hacer algo”.

A pesar de todo, expresó sus buenos deseos para quienes vengan a la fiesta cervantina. “Yo les diría que ojalá que disfruten nuestro bello Guanajuato. Que la pasen bien en esta bonita ciudad, pero que lo hagan con orden”, dijo Josefina, quien es popular en la zona y entre sus clientes.



La comerciante, que vive en una colonia cercana al Pípila, refiere que los beneficios por el FIC son para los negocios que están en el primer cuadro de la ciudad, pues los ubicados en las orillas no reciben ninguna mejora de obras públicas o embellecimiento.

“El beneficio a lo mejor sí es para los hoteleros, a nosotros no; como que vienen nada más a tomar pura cerveza, llegan al Centro a los bares, al relajo, aquí casi no vienen”.



