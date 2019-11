Reedescubren una obra de Botticelli

Un cuadro en poder del Museo Nacional de Gales, que se creía era copia de Sandro Botticelli, es una pintura auténtica del gran maestro florentino, según concluyeron unos expertos en colaboración con un programa de la BBC.

Se trata de la imagen de una virgen, que perteneció a la colección de la conocida filantrópica galesa Gwendoline Davies (1882-1951) y que ésta entregó en su día al citado Museo de Cardiff.

Expertos que han trabajado con el programa "Las obras maestras perdidas del Reino Unido", del canal BBC 4, concluyeron al término de un análisis de que se trata de una obra original de Botticelli.

"Cuando vi por primera vez la pintura en el museo me sorprendió la extraordinaria belleza del rostro de la virgen", señaló Bendor Grosvenor, presentador del programa divulgado esta semana.

And there we have it! The Botticelli painting is now up in our galleries!

The Madonna is waiting for you to come and visit her the next time you’re in Cardiff...@BBCFOUR @arthistorynews #britainslostmasterpieces pic.twitter.com/ST0UxvagXk

— Amgueddfa Caerdydd (@Museum_Cardiff) November 13, 2019