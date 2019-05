"Flores mexicanas", de Alfredo Ramos Martínez, evoca historia de amor en el Museo Histórico de Missouri

El Museo Histórico de Missouri (EU) inaugura el 1 de junio una muestra que expondrá por primera vez en 80 años "Flores Mexicanas", obra del pintor modernista Alfredo Ramos Martínez (1871-1946) y que fue obsequiada al pionero de la aviación Charles Lindbergh.

La pintura de grandes dimensiones implicó al artista más de 15 años para poder culminar una obra que en 1929 el Gobierno de México entregó como regalo de bodas a Lindbergh y a su prometida, Anne Morrow, hija del embajador de Estados Unidos en ese país, Dwight Morrow.

Lindbergh, que dos años antes realizó un vuelo transatlántico de 33 horas y sin escalas entre Nueva York y París a bordo del "Espíritu de San Luis", era embajador de buena voluntad de su país y como tal fue invitado por Morrow a México, donde conoció a Anne.



(1/2) Thanks to a grant from @BankofAmerica “Flores Mexicanas,” the stunning painting by Alfredo Ramos Martinez, will receive important conservation care before it is put on display in a new exhibit next fall! pic.twitter.com/RgGE7uNHsS

— Missouri History Museum (@mohistorymuseum) 18 de enero de 2018