Ritmos africanos con la cantante Elida Almeida

Aquella niña que alguna vez convirtió la radio en su principal maestro, al cantar y aprenderse un variado repertorio de canciones que pasaban al aire, en un lugar donde los habitantes no contaban con servicio de luz eléctrica, se posicionó tiempo después, como una de las cantantes más prometedoras e importantes de todo el continente Africano actualmente.

Elida Almeida, es una cantautora autodidacta originaria de Cabo Verde, un archipiélago ubicado en África. Ella se ha caracterizado por crear música con una mezcla de ritmos populares de la región como morna, batuque, funaná, coladera y tabanka originarios de los años de esclavitud con un poco de pop. Al inicio de su carrera musical creó armonías en un templo religioso y cuando tenía 17 años recitaba los salmos.

Cabo Verde es un país mejor conocido por los talentos musicales que han surgido con un estilo único. Cada año se realiza un concurso en el que cada isla vota por su participante preferido. A los 19 años Almeida concursó y posteriormente fue ganadora en dos ocasiones. Estos fueron momentos claves, al robar la atención de un productor y poder grabar su primer material discográfico Ora Doci Ora Margos en 2014 bajo el sello de la compañía discográfica: Lusafrica. Al siguiente año Almeida fue galardonada por Radio Francia Internacional.

Elida Almeida, es una de las artistas invitadas en la 47 Edición del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato este domingo 20 de octubre; además el próximo 21 de octubre se presentará en San Miguel de Allende y el miércoles 23 de octubre a las 20 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

EL UNIVERSAL conversó con la cantante africana sobre su trayectoria mientras se encuentra preparándose para las siguientes presentaciones.

Almeida con tan solo 26 años la mayor parte de tus canciones son escritas por ti. ¿Cuales son los temas más recurrentes en tus canciones?

“Mi primer álbum Ora Doci Ora Margos (2014), es acerca de mi y mi familia, tengo una canción acerca de mi embarazo a los 16 años; una canción acerca del primer amor de mis hermanos y otra canción acerca de la advertencia que mi madre me dio sobre nunca, nunca, estar con un hombre casado.

Mi segundo álbum Kebrada (2017), fue más acerca de lo que sucede en Cabo Verde, en general, hay una canción acerca del problema de las drogas; violencia doméstica; también de lo malo y lo bueno, y eso soy yo, mis letras y mis canciones”.

¿Piensas que las plataformas digitales son una vía para conseguir audiencia en lugares lejanos?

“El Internet y la globalización es algo bueno y malo. Ahora es complicado vender la música en disco, pero tenemos plataformas digitales como Spotify, iTunes, YouTube, entre otras, que te dan más dinero, en comparación del CD, que solía remunerarse antes. Ahora todos tienen acceso a diversas plataformas. Es el camino para estar más cerca de la gente, porque recibí el mensaje de que la gente me conoce, conoce mis canciones y son de México, ¿Cómo? Mediante el Internet y creo que es importante y es el camino para ponerte en contacto con el mundo, ayudarte a cambiar y llevar algo especial a tu cultura. Por ejemplo, cuando escucho música de Nigeria, me gusta y al final mezclo música de mi país con un poco de la música de Nigeria. Entonces, el internet es el camino para todo, incluido lo negativo. Al final todo es más benéfico con las plataformas digitales, cada click es dinero y el cd era solamente un disco con 15 euros”.

Tus videos en YouTube tienen millones de reproducciones ¿Qué significa esto para ti?

El tener tantas reproducciones en mis videos, para mí es bueno y significa que mi música está en lugares muy lejanos; me llegan mensajes de Brasil, de Japón,

de México y de todos los lugares. Uno siente y observa qué tan fuerte es la música de mi país y me siento poderosa.

Vivimos una época complicada y con distintos cambios. Tiempos de reivindicación femenina en todo el mundo, en Argentina se lucha por el aborto legal, en México por la paridad de género y en contra de la violencia ¿Cuál crees que es la lucha de las mujeres africanas?

“La lucha de las mujeres africanas es grande, en muchos sentidos, sobre todo en buscar ser una mujer independiente y con poder, en donde no dependas de alguien en especial para hacer cosas en la vida. Para las mujeres esta lucha es constante y nunca termina ya que hay mujeres, por ejemplo en Asia y en varias partes del mundo, que no tienen la oportunidad de poder salir de fiesta, o a la calle.

¿Por qué decidiste abandonar el sueño de querer ser una abogada?

“Desde que era niña quería ser abogada, más que nada, convertirme en una jueza. Me parece que es una carrera que te hace sentir empoderada. Cuando inicié en la música comencé a tener muchas actividades. El escribir las canciones me tomaba tiempo, al igual que viajar, entonces no podía llevarlo a cabo pero hasta hace un mes comencé dichos estudios. No es una idea que estaba desechada por completo, yo sabía que en algún momento de mi vida lo retomaría”.