Expertos en el medio han dado declaraciones sobre la polémica que desató el tenor español Plácido Domingo, quien es acusado de acosar sexualmente a ocho cantantes y a una bailarina.

Joseph Volpe, quien fue gerente general de la Ópera del MET de 1990 a 2006, declaró al New York Times que nunca antes había escuchado reclamos sobre la conducta del tenor.

"Conozco a Plácido desde su debut en el MET en 1968, y nunca hubo una queja en su contra sobre acoso sexual. Es un caballero, y muy cariñoso con las personas".

La soprano y presidenta de la Sociedad General de Autores y Escritores (SGAE), Pilar Jurado, ha defendido al tenor asegurando que ella "nunca" se ha visto en esa situación y que el cantante es "un perfecto caballero".

"Es complicado porque yo no sé lo que ha vivido otra gente y no puedo decir si es verdad o mentira, porque no estaba allí. Pero sí puedo decir que conmigo la relación con él ha sido de un perfecto caballero y de afectividad absoluta", ha señalado en declaraciones a Europa Press la soprano, quien ha trabajado en varias ocasiones junto al tenor.

Jurado se ha mostrado "sorprendida" de que hayan salido estas acusaciones, puesto que su relación con Domingo ha sido "siempre maravillosa".

"Se ha comportado como un señor y ha sido profundamente cordial y muy afectivo", ha añadido, para recordar algunos "detalles preciosos" con ella.

"Lo que ha generado siempre conmigo ha sido una relación de afectividad absoluta, pero nunca en la vida me he sentido acosada ni obligada a hacer nada que no quería: es una cosa tremenda y estoy en 'shock'", ha admitido.

La presidenta de la SGAE ha reiterado que es una persona que lleva "muchísimos años luchando contra la violencia de genero", porque cree que las mujeres "merecen ir por la vida sin tener que ir mirando hacia atrás, que es una situación que se ha agravado en los últimos años".

No obstante, ha matizado que, en algunos casos, resulta "complicado" abordarlos, porque "uno no vive esa situación". "Habría que ver hasta dónde...porque hay gente que directamente puede acercarse también a otra por intereses. Es complicado", ha concluido.

A su vez la guatemalteca Adriana González, ganadora de la última edición de Operalia, el concurso para jóvenes cantantes que fundó Plácido Domingo en 1993, subrayó a EFE el trato "respetuoso" del tenor con ella y con todos los candidatos: "nada de acoso ni nada de nada".

González, que se presentaba por primera vez al concurso que creó Domingo, comentó que el artista fue "muy gentil" con ella y con el resto de candidatos con quienes compartió el certamen "en todo momento".

"No sé de su pasado. No sé qué haya hecho. A quien conocí en Praga -donde se celebró el 26 de julio la final de la 27 edición de Operalia- es a una persona totalmente dedicada al arte y a la música", precisó en referencia a Domingo.

En su opinión, una persona "con casi 80 años -en enero cumplirá 79- con su presencia, su energía y dedicación" merece "mucho respeto".

"Solo nos dio buenos consejos, fue muy amable y abierto y jamás se impuso", añadió sobre el asunto.

