Arte mexicano llega "rodando" a Belice

El Instituto Cultural de México en Belice inauguró esta semana la exposición de arte “Rodando de México a Belice”, que presenta 35 obras -de técnicas variadas como gráfica, dibujo, arte objeto y pintura- de artistas contemporáneos mexicanos y sus visiones sobre la bicicleta.

“Me he encontrado con que aquí en Belice es muy importante la bicicleta como modo de movilidad de las personas, no hay mucho transporte urbano. Coincidió con que en México se hizo esta exposición y me puse en contacto para ver la posibilidad de que viniera para acá la muestra”, cuenta en entrevista Alberto Salamanca, director del Instituto.

La muestra se llevó a cabo primero en la Ciudad de México, en la galería La Mercantil de Lupita Gamboa y con la curaduría de Aldo Flores. Después fue cuando viajó a Belice, lo cual fue toda una osadía de más de tres meses, explica el director del Instituto.

“La colección viajó por tierra hasta Chetumal y de Ciudad de Belice salimos por la obra, porque por vía aérea no lo habríamos podido costear. Contamos con el apoyo del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, que recibió la obra y dispuso un espacio en Chetumal, con las condiciones climáticas y seguridad necesaria, en lo que podíamos ir a recoger la obra”, cuenta Salamanca.

El director de este recinto cultural explica que eligió albergar esta muestra en el Instituto porque permite ver a los habitantes de Belice la variedad y vitalidad artística del arte mexicano contemporáneo.



Los artistas participantes son Fernando Aceves Humana, Magali Ávila, Claire Becker, Juan Berruecos, Fil Calixto, Alberto Castro Leñero, Aldo Flores, René Freire, Ana Fuentes, Pilar Goutas, Rigel Herrera, Jazzamoart , Pedro de Jesús, Christa Klinckwort, Arturo Lazcano, Enrique León, Mayra León, Gabriel Macotela, MarLeón, Eric Martel, Octavio Moctezuma, Filogonio Naxin, Roberto Parodi , Néstor Quiñones, Gerardo Rivera Kura, Rodrigo Rodríguez, Vicente Rojo Cama, Rubén Rosas, Juan San Juan, Luciano Spanó, Eloy Tarcisio, Adonay Vásquez, Barry Wolfryd, Ernesto Zeivy.



En la exposición original presentada en la Ciudad de México había una pintura del artista Jazzamoart, que no pudo ser exhibida en Belice porque se vendió a un cliente en Nueva York. Para compensar la ausencia, el artista se ofreció a crear una obra especial para esta exposición en Belice:

“Hizo una tinta protagonizada por un hombre que además de manejar su bicicleta, va tocando una trompeta y evoca esta combinación lúdica entre la bicicleta y el jazz”, dice Salamanca sobre esta obra.

La exposición de “Rodando de México a Belice” y las actividades del Instituto Cultural de México en Belice son libres de costo.



