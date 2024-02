La obra de teatro “Archipiélago” cuenta la historia de cuatro hermanas marcadas por el abandono familiar, una problemática vigente en la mayoría de las sociedades.

La dramaturga Sandra Burgos describe "Archipiélago" como una obra que explora la soledad del ser humano, una temática que refleja la sociedad contemporánea marcada por la individualidad.

“Lo que más me gusta de la obra es su ritmo vertiginoso que no permite que los espectadores se distraigan. Esta obra es una historia sobre la humanidad, condensada en una pequeña familia, y propone continentes, no islas”, dice Burgos en entrevista con EL UNIVERSAL.

De acuerdo con la dramaturga, la obra nació de un deseo de hacer teatro con sus amigas de su vieja compañía independiente “La Vaca Voladora”. Dos décadas después se reencuentran como parte de este nuevo montaje.

Añade que los personajes se crearon en 2018, como parte de un proceso creativo que culminó en las cuatro hermanas que protagonizan "Archipiélagos".

Foto: Sandra Burgos.

“Poco a poco se fue haciendo esta especie de constelación familiar. La obra es una representación de las relaciones familiares, en este caso la desunión de las familias y las razones detrás de ello. Surgió como parte de una clase de teatro y se volvió algo totalmente independiente, se convirtió en una obra profesional”, explica Burgos.

Cabe mencionar que la obra ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Baja California Luisa Josefina Hernández en el año 2020.

La dramaturga detalla que la historia sigue a las cuatro hermanas que fueron abandonadas por su madre cuando eran niñas, una marca que las persigue hasta su edad adulta, en la que les es difícil consolidar sus propias familias y reconciliarse entre ellas y con ellas mismas.

“Katya, la mayor, no cree en la familia y toma distancia de su familia de origen. Sonya vive de las apariencias y quiere disfrutar, pero se siente subyugada por la familia convencional que ha formado con Javier y sus hijos. Tanya quiere encontrar a su madre desaparecida y ser madre ella misma. Mientras que Galya, la menor, sólo quiere pertenecer”, apunta.

“La menor está convencida de que una familia unida es el único pilar del que agarrarse ante los embates de la vida, por lo que, tras encontrar el diario secreto de su madre, se jugará la última carta para unir al archipiélago de Las González en una cena de Navidad”, detalla.

El elenco” está conformado por Sophie Alexander- Katz, Viridiana Olvera, Pilar Ixquic Mata, Flavia Atencio y Sandra Burgos, acompañadas por Manuel Cruz Vivas, César V. Panini, el niño Antuan Trejo; y Roberto Cázares alternando con Andrew Leland Rogers

La dirección está a cargo de Valeria Fabbri y la producción de la compañía “La Vaca Voladora”. Es una obra dirigida a jóvenes y adultos mayores de 15 años y tiene una duración de una hora con 20 minutos.

La temporada tiene 20 funciones que se presentarán desde el 21 de febrero hasta el 25 de abril en el teatro Foro Shakespeare, los miércoles y jueves a las 20:30 horas. El costo del boleto es de $450.

