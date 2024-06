En el emblemático Salón “Barroco” del edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en la capital del estado, Aquiles Córdova Morán, líder del Movimiento Antorchista Nacional presentó su nueva obra titulada Intenciones y resultados a través del sello de Editorial Esténtor; el libro recopila discursos, conferencias y pláticas que abarcan del año 2019 a 2022 donde se hace una caracterización contundente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, dijo, no se trata de una afrenta personal, sino de brindar una visión de política nacional, que tenga valor trascendental, donde se ataque el verdadero problema de la pobreza: “Las cosas en el país no están mejorando, necesitamos otra política, necesitamos otra manera de entender los problemas del país para atacarlos, tenemos que comprender que la pobreza y los males que vienen con ella no son una maldición que brote de la naturaleza, sino que tiene que ver con el manejo que se hace de la sociedad. Tiene que haber una política de reparto de la riqueza.”

El líder del antorchismo recalcó que este libro, que funciona como continuación de su obra “De la esperanza a la decepción” (publicada en 2023) y que contiene escritos donde se caracterizó a López Obrador de 2006 a 2018, no tuvo ni tiene intenciones electorales, sino que abarca más de 20 años y se presenta un pronóstico de lo que sería AMLO como político, hasta su papel como presidente con el mismo rumbo ideológico y la misma manera de enfrentar los problemas que han llevado a México a la situación actual: “No es el interés de atacar a López Obrador, es el de analizar los problemas, dar mi punto de vista y sobre esa base, plantear qué es lo que se debió hacer y qué hacer en el futuro para que México transite en una mejor ruta. El valor de estos libros no se agota con AMLO, ya que tratan del futuro de nuestro país; qué hacer, qué esperar y qué se debe hacer para que las cosas cambien en favor de las grandes mayorías”.

Córdova Morán recordó que la principal solución de los problemas del país para AMLO y la 4T se basa en el “combate a la corrupción”, la cual se usó de pretexto para atacar a las organizaciones sociales, acusándolas de quedarse con “moches” y de hacer clientelismo político; acusaciones que además de ser falsas, ya que existían instancias gubernamentales que por ley controlaban ese recurso y no se daba a ninguna organización, se reemplazó con programas sociales que bajan ahora a través de los “servidores de la nación”, como un regalo de la presidencia: “Eso sí es clientelismo. Esto se trata de un intento por centralizar el gobierno de manera absoluta, en manos del presidente; eso no es ni democracia, ni combate a la corrupción, eso es dictadura”.

“Dijimos antes de que López Obrador ganara en 2018, que no estábamos de acuerdo con su campaña porque él insistió en que el problema era la corrupción y que él la combatiría a fondo, con lo cual iba a resolver los problemas del país porque ahorraría 500 mil millones de pesos por año. Han pasado casi seis años y ese dinero no ha aparecido; 35 millones de mexicanos que antes tenían acceso a la medicina, ya no lo tienen, se suprimieron las escuelas de tiempo completo y La Nueva Escuela Mexicana es un verdadero atentado contra la pedagogía, vamos en picada a un abismo de ignorancia; los problemas siguen porque el diagnóstico estaba equivocado y porque oculta que el problema es otro; el verdadero problema es la pobreza y la 4T lo está agravando porque el número de pobres ha crecido y la política oficial es de clientelismo electorero”, añadió.

Explicó que aunque la humanidad produce riqueza y bienes de consumo para seguir viviendo, la organización social actual no tiene mecanismos para que se reparta equitativamente entre todos, por lo que es necesaria una política de reparto de la riqueza, encabezada por un gobierno que verdaderamente esté al servicio del pueblo: “Necesitamos decidir quién va a encabezar el verdadero cambio en México, y la respuesta es la liberación del pueblo por el pueblo mismo porque es un gran ejército, pero impotente porque aún no tiene la conciencia ni la organización requerida. El pueblo se debe organizar para tomar el poder político del país por la vía democrática”.

Al final enfatizó que la necesidad de este cambio se ha visto aliviada temporalmente con las dádivas del gobierno de la 4T, pero que a cambio se está perdiendo la comprensión para cambiar la realidad, especialmente en un mundo donde la situación es muy delicada, porque el capital en los países de punta está entrando en crisis, pues la tasa de retorno no está siendo lo suficientemente grande para que se sientan satisfechos y la única salida que ven es la guerra: “Se está dirimiendo el problema del sistema económico. Lo mismo va a ocurrir en el país, tenemos que estar preparados para que, llegado el momento de un cambio, lo hagamos realidad. El mundo va a cambiar y ese cambio nos tiene que llevar a decidir si nos hundimos o tomamos el destino en nuestras manos”.

El evento contó con la participación de Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del antorchismo, quien aseguró que esta obra se esfuerza por cultivar el pensamiento crítico, exponiendo razones y argumentos, en vez de convertir el debate en un duelo irracional, en el que se responden las estridencias y manipulaciones lanzadas desde la presidencia desde el inicio del sexenio: “Mediante el abuso de la fuerza mediática a su disposición, que se dedicó a lanzar acusaciones que jamás se acompañaron de pruebas correspondientes se buscó dañar la independencia económica del movimiento. Ese trato que recibió Antorcha fue el que se le dio a todos los que criticaron al presidente. Algunas de estas respuestas y muestras de solidaridad están contenidas en este libro”.

Por su parte, Jasón Celis, economista competente, dijo que Intenciones y Resultados es el reflejo de una posición política ante la realidad social de nuestro país, ya que el autor se dio cuenta desde sus tiempos de estudiante que no puede existir una transformación del mundo sin un conocimiento de la realidad que se quiere cambiar. “Desde 1974 con la fundación de un movimiento social, que aplicando la teoría a nuestra realidad, se dio cuenta que para cambiar las cosas, es necesario educar y organizar al pueblo; Intenciones y resultados, es la aplicación de esta teoría y esta práctica al gobierno de López Obrador”.

Libia Carvajal, directora de Editorial Esténtor, reconoció el trabajo de Córdova Morán, ya que es un análisis crítico y preciso, que, utilizando el método materialista dialéctico de análisis, le permite analizar no solo el fenómeno concreto en el momento histórico que está sucediendo, sino entender de dónde venía ese fenómeno y hacia dónde podía desarrollarse: “Aquí vemos precisamente caracterizados lo que es la 4T y López Obrador. Y es cierto que ya se va, pero queda en su lugar Claudia Sheinbaum que está alineada completamente al proyecto y que no se va a salir, por lo que estamos viendo hasta ahora, llevando a México a más problemas”. El libro ya está disponible y se puede adquirir a través del portal de internet de la Editorial Esténtor, www.editorialestentor.com y en sus redes sociales.

