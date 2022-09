AMLO consuela a Romero Tellaeche

Después de que el Comité de Ética del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) determinó que el director de la institución, José Antonio Romero Tellaeche, incurrió en plagio en dos artículos académicos y recomendó su remoción del cargo, y tras la oleada de críticas de la comunidad cideíta hacia el funcionario, parece ser que el Presidente salió a defenderlo. En la conferencia de ayer, Andrés Manuel López Obrador habló de las críticas que Romero Tellaeche ha recibido en los medios. “¿Ustedes sabían que existe un centro de investigación llamado CIDE?”, preguntó. Parece que la 4T busca minimizar la importancia académica y de investigación del CIDE, al igual que ha minimizado los actos de plagio, abuso de autoridad y destitución de académicos cometidos por Romero Tellaeche.

Y hablando de... otra de Romero

El director del CIDE no rompe el silencio ni para defenderse. Como si estuviera ajeno a su realidad, Romero Tellaeche sólo se manifestó para anunciar a su nuevo secretario académico interino, mas no habló sobre su caso como plagiador. El recién nombrado es Samuel Mendoza Palacios, doctor en matemáticas, quien apenas se incorporó al CIDE bajo la administración de Romero. Hasta ahora el nuevo funcionario es de perfil bajo, pero en redes sociales ha compartido publicaciones un tanto obradoristas, lo cual no es malo, pero dirá el tiempo si realizará su labor con distancia a la ideología de la 4T o le dieron el cargo por aplaudidor de la transformación, como ya es costumbre. Escríbanos a [email protected]