¿Amiguismo en Alas y Raíces?

Nos informan que Nora Servín, secretaria auxiliar de Difusión Cultural Infantil en la Coordinación Nacional de Desarrollo Infantil Alas y Raíces, no aprobó el examen psicométrico y de aptitudes para continuar este año en su plaza. Servín no dejó el cargo, sino que fue contratada por honorarios para seguir desempeñando sus funciones, mientras que desde abril, según el Diario Oficial de la Federación, la vacante del puesto sigue desierta. Explicar su permanencia en un cargo para el que no está capacitada parece a todas luces producto del amiguismo con su jefa directa, la titular de la Coordinación, Guillermina Pérez. ¿Pero habrá otras razones de fondo? También nos cuentan que el caso de Nora Servín no es el único de este tipo en Alas y Raíces, y que otros trabajadores que no aprobaron la prueba de aptitudes fueron contratados externamente. Quizá sea hora de observar con lupa los movimientos y decisiones al interior de la Coordinación. No sólo está el hecho de la falta de capacidad de los funcionarios, sino también porque contratan por honorarios, ¿pues no que no se puede?, ¿o sí?

Recuperan la organización del Gran Remate de Libros

Pues que siempre sí va el Gran Remate de Libros en el Monumento a la Revolución, del 27 al 31 de julio, tal como lo había señalado a este diario el director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. Se reactiva este evento —en el que participarán más de 130 expositores y un programa cultural y artístico—, luego de dos años de ausencia por la pandemia, y lo hacen con una nueva coordinación, pues se reincorpora a su organización la promotora cultural que lo impulsó hace unos 15 años, Paloma Sáiz, pero ahora con mayor “músculo” desde la Brigada para Leer en Libertad en coordinación con la Secretaría de Cultura de la CDMX; prometen grandes descuentos, queda esperar a ver quiénes serán los invitados ¿o serán los de siempre? y los temas sobre los cuáles debatirán ¿o también serán los de siempre?