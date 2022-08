Álvarez-Buylla primero “tira” 10 mil proyectos y luego investiga

En su esperada reunión con legisladores, ocurrida la semana pasada, María Elena Álvarez-Buylla demostró que no vela por los intereses de quienes hacen ciencia y que sólo cumple las órdenes del presidente, al reconocer que los fondos de los extintos fideicomisos se fueron a proyectos prioritarios de la 4T; luego, en la conferencia matutina frente al presidente, también demostró que se le han olvidado los pasos del método científico. Verá usted, ante los legisladores la titular del Conacyt explicó que primero se hizo un análisis de los fideicomisos antes de decidir si serían eliminados; sin embargo, ayer en la conferencia matutina de AMLO dijo que, al extinguir los fideicomisos, las secretarías administrativas de 35 fideicomisos del Fondo Mixto y de los 15 sectoriales entregaron cajas con más de “10 mil proyectos literalmente tirados porque no tuvieron el seguimiento adecuado”.“Nuestro reto es dejar esto ordenado, tanto digitalmente como en físico; una biblioteca. Muchísimo que analizar ahí de la historia neoliberal de lo que sucedía en el Conacyt”, declaró. A ver, a ver, ¿o sea primero descartaron miles de proyectos y cancelaron los fideicomisos por “ineficiencia administrativa” sin haberlos analizado? En otras palabras, primero extinguió los fideicomisos y luego averiguará qué se hacía con ello.En los últimos días, Álvarez-Buylla ha demostrado que tiene total impunidad para hacer tremendas declaraciones sin que pague las consecuencias. Por ejemplo, durante la reunión de trabajo con legisladores de la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde evadió cuestionamientos sobre los problemas que ha presentado su administración. Ahí se le solicitó “la mayor concreción en las respuestas puntuales a cada uno de los señalamientos”, sin embargo, ante el cuestionamiento del senador Gustavo Madero sobre un dato del Índice global de innovación, ella respondió con total tranquilidad: “hay una respuesta muy sencilla, pero quisiera yo dar una respuesta un poquito más complicada”.El Consejo presume sus “logros” en redes sociales con el hashtag #Conacytavanza, pero viendo los fondos desviados de los fideicomisos, los pocos recursos asignados a tareas sustantivas y la poca transparencia de la gestión de Álvarez-Buylla, realmente no sabemos hacia qué dirección avanza, pero haciaadelante no.

