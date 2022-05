Álvarez-Buylla, entre la impunidad y el desinterés

El documento de ocho páginas que los integrantes de ProCienciaMx hicieron llegar a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República donde plantean los grandes pendientes que tiene el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación y su Anteproyecto; así como los cuestionables mecanismos de financiamiento y apoyo a la ciencia y la tecnología en los últimos tres años, ponen de manifiesto no solo el desmantelamiento en los procesos a favor de la ciencia y la tecnología en México, también la cuestionable gestión de la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces al frente de la dirección general del Conacyt. En tan solo ocho páginas la comunidad de ProCienciaMx logró resumir los destrozos que ha causado la funcionaria de la 4T a la ciencia y la tecnología mexicana, y deja ver la impunidad con la que actúa y con la se mueve la funcionaria, pues hasta el cierre de esta edición los senadores aún no tenían confirmada la comparecencia a la que está obligada Álvarez-Buylla, y que no ha cumplido o ha postergado desde hace varios meses con la mano en la cintura.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.