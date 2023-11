Poetas y narradores provenientes de Argentina, Francia, España, Estados Unidos, Nicaragua, Japón y México, entre los que destacan Sergio Ramírez, Diana Belessi, Ann Cotten, Taiga Kobayashi, Luis García Montero, Andrés Sánchez Robayna, Héctor de Mauleón, Rafael Pérez Gay, Elsa Cross y Malva Flores se reunirán del 20 al 24 de noviembre en el XV Festival Internacional Letras San Luis Potosí 2023 —cuya misión es impulsar las artes y la literatura— que además realizará un homenaje a Elena Poniatowska,.

“Va a ser un festival muy sustancioso; participarán varios autores, mexicanos y extranjeros, muy buenos. Es un festival de literatura, hay tanto poetas como narradores, porque las fronteras entre uno y otro género en el mundo moderno se han hecho menos precisas e incluso han desaparecido”, asegura el poeta y editor Víctor Manuel Mendiola, quien coordina el encuentro organizado por el ayuntamiento de San Luis Potosí.

Asegura que este festival que tiene la característica de centrarse en lecturas literarias en voz de sus propios autores, no deja de tener presente el contexto nacional y mundial que vivimos: “Los escritores, poetas, narradores, ensayistas no están ajenos a la actualidad social política. Propiamente, el festival no está dedicado a reflexionar sobre los problemas del momento, aunque a lo largo de la participación y de las lecturas es interesante ver cómo surge nuestro mundo, cómo está representada la actualidad, de una o de otra forma”, señala Mendiola.

Y es que la literatura es muchas cosas, pero definitivamente es un reflejo del mundo, del que dejarán constancia otros autores como Mizuki Misumi, Serge Pey, Jean Portante, Laura Elena González, Hernán Lara Zavala y Mario Bojórquez.