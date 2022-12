Alejandra Frausto le echa la mano a una amiga

La llegada de Alejandra de la Paz a la dirección del museo del Palacio de Bellas Artes iba a ser una pequeña celebración de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, luego de que ya había intentado colocar a su amiga de muchos años dentro de su equipo en 2018, pero no lo había logrado, nos cuentan, por los antecedentes tan fifís de De la Paz que no fueron bien vistos en el Olimpo de la 4T. Finalmente la funcionaria asumió su nuevo puesto el 1 de diciembre, casi en medio del homenaje luctuoso a Federico Silva, así que nada de celebraciones. Esperemos que esto no sea una señal de mal agüero a una gestión que estará muy castigada en presupuesto, conflictos laborales y grillas internas; sobre esto último, ya en las oficinas del INBAL hay apuestas para ver a quién realmente rendirá cuentas De la Paz, si a su amigocha la secretaria de Cultura o a su jefa directa, Lucina Jiménez, quien al parecer quedó pintada como mural en la decisión del nombramiento de la nueva directora del museo.

Leer también: Unión Europea recibe estafeta de Sharjah, como Invitada de Honor de la FIL Guadalajara 2023

El nuevo destino de Miguel Fernández Félix

Y mientras eso ocurre, nos cuentan que el ahora ex director del Museo del Palacio de Bellas Artes, Miguel Fernández Félix, al parecer nada más se cambiará de banqueta en avenida Hidalgo y su reino será próximamente el Museo Kaluz, una institución privada a la que se le atravesó la pandemia en su lanzamiento. Si esto se concreta, veremos qué puede hacer Félix desde ahí mientras que en el Palacio de Bellas Artes se agudiza la crisis.

INBAL, ni para comer

Se agrava el malestar en el INBAL, no sólo hay instituciones en paro, sino que tampoco han pagado a los equipos de seguridad. Nos cuentan, por ejemplo, que los alumnos de la Escuela de Diseño, plantel Xocongo, son testigos de situaciones inauditas: cuatro empleados de seguridad compartiendo una bolsa de frituras que eran su desayuno, comida y cena. La comunidad estudiantil está en busca de una reunión con las autoridades.

Escribanos a [email protected]



Leer también: Cauduro será homenajeado póstumamente en Bellas Artes