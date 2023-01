Alberto Dallal, más de medio siglo dedicado a la literatura, el periodismo y la crítica

El 29 de enero, el escritor, crítico de danza e investigador Alberto Dallal recibirá el Reconocimiento Danza UNAM 2022 en la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM. El jurado, conformado por Cecilia Appleton, Irene Martínez, Ricardo Rubio, Marcela Sánchez Mota y Diego Vázquez, eligió por mayoría de votos a Dallal, autor de alrededor de 40 libros y ganador de premios como el Magda Donato en 1979 por “La danza contra la muerte” y el Xavier Villaurrutia, en 198 por “El ´dancing´ mexicano”, uno de sus libros más conocidos.

En entrevista, Dallal habla sobre cómo ciertos ritmos se superponen y son asimilados por otras generaciones y recuerda justo la escritura de “El ´dancing´mexicano”, un libro que —en sus palabras — combina el estudio sociológico, la observación directa y el ensayo para abordar el desarrollo de los salones de baile. “Dancing es la palabra con la que se anunciaban estos salones, que fueron principalmente para los pobladores de las colonias de la baja clase media, la clase media y algunos de la clase alta”.

Lee también: Fallece el escenógrafo Arturo Nava Astudillo

“Hay ritmos que se ponen de moda, que están presentes en todas las fiestas de los jóvenes, tienen un auge y tienden a ser sustituidos por el ritmo de la siguiente generación. Es muy importante ver las características de estos ritmos, que reflejan la identidad y el contexto de cada generación, lo cual no significa que haya una división tajante porque como fenómeno social, los ritmos, las danzas y los tipos de bailes también unen a la gente”, detalla el escritor nacido en la Ciudad de México en 1936 y, desde 1975, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas.

Los estudios que Dallal ha hecho, a lo largo de las décadas, sobre el abanico del baile y la danza en México lo han llevado a ciertas conclusiones. Para él, bailar no significa sólo dominar los movimientos del cuerpo, sino tener una actitud abierta hacia la realidad para entender los nuevos ritmos que empiezan a bailar los jóvenes.

“Los ritmos tienden a tener las características de la gente que los provoca o los crea. Por ejemplo, en la época actual un danzón es bailable para las viejas generaciones, muchas de las cuales aprendieron a bailar justo con el danzón; y eso no excluye de aprender a bailar danzón a las nuevas generaciones”.

“El ´dancing´ en México” aborda, continúa, la acumulación de los ritmos en la Ciudad de México y su renovación. “Para ciertas clases sociales el ´dancing´ es fundamental, así como es fundamental que haya ciertos ritmos que hacen bailar a toda la comunidad”, abunda el ganador del premio del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Una vida en la danza en 1996.

Lee también: Tren Maya agrava conflicto con artesanos de Chichén Itzá

“El mejor novelista actual”

Dallal adelanta que, en el presente, está trabajando en un libro de cuentos. Un dato del que no ofrece más detalles porque la escritura tiene sus propios procesos, pero que sirve para que él hable sobre uno de los escritores vivos que más le interesan. “Puede haber dos o tres opiniones diferentes respecto a quién es un buen novelista o buen cuentista. Por ejemplo, yo considero que Enrique Serna es el mejor novelista actual en México. Él habla de los hechos o describe los hechos con todo conocimiento de causa y les da una impronta dramática que no les dan los otros novelistas”.

Hay novelistas, explica, que practican una especie de experimentación literaria, pero no captan de lleno el hecho o fenómeno que se está desarrollando; lo cual —continúa Dallal— Serna sí hace a partir de procesos de investigación exhaustivos y una manera descriptiva muy clara que es visible en novelas como “El vendedor de silencio” o “El seductor de la patria”.

“Él no aborda personajes agradables, se trata de gente que hizo mella en la historia con sus intervenciones. Es difícil captar a los personajes como Serna lo logra; ve los objetos buenos, malos e intermedios y los liga a los acontecimientos. No se pone en contra o a favor de los personajes, sino que describe los hechos para que el lector tome su propia postura. Para mí es el mejor novelista vivo, hay que reconocerlo. Me parece algo malo que no se le estudie más en las escuelas”.

La presencia de Serna en la literatura mexicana lleva a Dallal a reiterar un hecho importante: la existencia de una cadena a través de la que se unen las generaciones de escritores en México. Eslabones que es necesario mantener porque “de la nada no surge nada”, afirma. “Es una cadena para los nuevos escritores, pero también incluye a los periodistas”.

Las cualidades narrativas que hay en la escritura de Serna son destacadas por Dallal porque resumen una objetividad que “le falta al periodismo actual”.

“El joven periodista necesita de buenos periodistas para hacer su trabajo correctamente y penetrar en un mundo que es difícil alcanzar. Un mundo donde hay que estar pendiente de qué es lo que uno está registrando. El periodismo hoy es muy partidista, tal como el país y el mundo que están en pleno cambio sociológico”.

Hay un desbalance, afirma, en cómo se están desarrollando los periodistas en este momento. “O están a favor de un lado o de otro, incluso pagados por un poder. Eso hace mucha mella en las formas de hacer periodismo, que, en el presente, está muy inclinado hacia un lado, tirando hacia un partido o un personaje o un sector de la población. El periodismo debe ser objetivo. Uno ya sabe que tal periodista va a defender a fulanito; el periodista no debe caer en la tentación del chayote ni en los intereses políticos”, concluye.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.