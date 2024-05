La escritora canadiense Alice Munro, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2013 y considerada como “la Chéjov de Canadá” por su dominio del cuento, murió a los 92 años de edad, informó ayer la familia a los medios de comunicación canadienses.

Munro padecía demencia desde hace más de una década y su familia anunció al periódico The Globe and Mail que la escritora murió la noche del lunes en una residencia para mayores en Ontario. La decisión de retirarse resultó definitiva después de publicar su colección de 2012 Dear Life.

La escritora, que nació en el seno de una familia de granjeros en Ontario durante la Gran Depresión, se inició en la literatura escribiendo sobre el mundo rural en el que creció: graneros decrépitos, campamentos de casas móviles y viejas iglesias.

Munro, cuyo nombre de soltera era Alice Ann Laidlaw, consiguió una beca para estudiar en la universidad donde conoció a su primer esposo, James Munro.

La pareja se trasladó al oeste de Canadá y en 1963 se asentaron en la localidad de Victoria, donde abrieron la Librería Munro.

Ella empezó a despuntar como escritora en 1968 cuando ganó el más importante galardón literario del país, Governor's General Award, con una colección de historias, Dance of the Happy Shades.

La autora volvió a ganar el premio en 1978 con otra colección: Who Do You Think Your Are?

Sus escritos se publicaron en algunas de las revistas más prestigiosas del mundo, como The New Yorker, Harper's Magazine, The Paris Review y Mademoiselle.

Sus relatos están poblados por mujeres fuertes, ocultas bajo una apariencia apacible, situadas en escenarios rurales de Ontario haciendo foco en las debilidades de la condición humana.

En 2013 le llegó el máximo reconocimiento internacional, el Premio Nobel de Literatura, que la academia sueca le concedió como “maestra del relato corto contemporáneo”. Cuatro años antes obtuvo el premio Man Booker International.

El Nobel a Munro, el primero y único hasta ahora para un escritor canadiense, fue aplaudido por literatos de todo el mundo.

Fueron esos personajes femeninos fuertes los que sirvieron de inspiración al cineasta español Pedro Almodóvar para el guión de Julieta. El director reconoció en 2016 que el libro Escapada (Runaway), de Munro fue su inspiración.

Tras conocerse la noticia, su amigo David Staines dijo que ella “fue la más grande autora de relatos breves de nuestro tiempo. Fue una escritora y un ser humano excepcional”.

“Alice Munro fue una gran escritora que marcó un hito en la literatura”, dijo la escritora Isabel Allende. La ministra de Cultura Pascale St-Onge la describió como un “icono de la literatura canadiense”. “Durante seis décadas, sus relatos breves cautivaron a los lectores de Canadá y del resto del mundo”.

Y es que a pesar de su gran éxito y una impresionante lista de premios literarios, Munro permaneció tan sencilla y modesta como los personajes de su ficción. En alguna entrevista la escritora dijo: “Creo que quizá tuve éxito haciendo esto porque no tenía ningún otro talento”.

Sus temas y su estilo, marcado por la presencia de un narrador que explica el significado de los hechos, le valieron el título de “nuestro Chéjov” por la escritora estadounidense de origen ruso Cynthia Ozick.

“Leer a Alice Munro es siempre aprender algo en lo que no habías pensado antes”, indicó el jurado del premio Man Booker International en 2009. Por su parte, la academia sueca la declaró una “maestra del cuento contemporáneo” que podía “acomodar toda la complejidad épica de la novela en sólo unas pocas páginas cortas”.

Hasta casi cumplir 40 años, era poco conocida fuera de Canadá, pero se convirtió en una de las pocas escritoras de cuentos en disfrutar de un éxito comercial continuo. Entre sus libros destacan Dear Life, Too Much Happiness, The View from Castle Rock y The Love of a Good Woman. (Agencias)