Adaptación idónea en Lima 2019

El próximo 25 de este mes, la selección mexicana de natación saldrá rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Afortunadamente, la Conade aceptó que se fueran poco más de 10 días antes del inicio a la competencia en Perú, lo que le puede traer grandes beneficios.

La importancia de adaptarse lo mejor posible a la sede y entrenar en donde se llevarán a cabo las pruebas es clave; esto ya se hizo en los Juegos Centroamericanos en Barranquilla del año pasado y resultó en una gran medida.

Los nadadores estarán unos días en un hotel, auspiciado 100 por ciento por la Conade, después irán a la Villa Panamericana. Ya estarán bastantes días para acostumbrarse a la logística de unos Panamericanos.

Independientemente de que ahora no voy como delegado —pagaré mi transportación y estancia—, estaré al pendiente de la selección, porque en ningún momento he dejado de estar a su lado. Quiero decirles que como miembro honorario de la Federación Mexicana de Natación, lo que ha sido ratificado por un juez, me permite estar cerca de los muchachos, sin ninguna barrera para poder apoyarlos. Y es que en ningún momento he dejado de estar en contacto con los entrenadores de aquellos atletas que viven en Estados Unidos. Recordemos que 18 de los 25 nadadores que van a los JP nadan en la Unión Americana, en universidades donde estudian. El contacto constante con sus entrenadores me da la seguridad de que harán un buen papel en Lima.

Por eso, y a diferencia de lo que dice el presidente de la federación, sé que tenemos posibilidades de ganar algunas medallas; se ve difícil en lo individual, sin embargo, estoy seguro de que en la rama varonil México podrá tener posibilidades de subir al podio en tres relevos: 4x100 y 4x200 libre, y combinado 4x100.

En relevos de mujeres es una pena que no esté Liliana Ibáñez, quien logró el mayor numero de medallas de oro apoyando a los relevos en Barranquilla. Esa ausencia hace que bajen sus posibilidades de preseas. Sabemos que Liliana aportó y hubiera ayudado mucho en los Panamericanos; sin embargo, por una necedad de ir a las Copas Mundiales en Singapur y Japón, se operó en tiempos que no le permitieron estar en Lima y es una pena. Claro que esto aprobado por el presidente de la FMN, que ni idea de lo que estaba haciendo.

En las pruebas individuales, desafortunadamente hay pocas oportunidades, lo ideal sería que lograran entrar a finales, pero ahora enfrentarán a rivales como Estados Unidos, primera potencia mundial; Brasil, Canadá, Venezuela, Colombia y las islas, que harán de esto una gran competencia.

Me da gusto que la selección vaya con equipo completo a estos Panamericanos. Lugares que se ganaron haciendo las marcas. Nadie les regaló nada. Ojalá la armonía con los entrenadores y el jefe de la delegación que asiste sea positiva para mandar buenas vibras a estos jóvenes que hicieron un gran papel hace un año en Barranquilla.