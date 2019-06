Los que no tenéis barriga, como sabéis hasta donde debéis subiros los pantalones

Así inicio esta mañana de domingo en la que un estudiante de maestría de la EPFL en Lausanne, me entrevista en relación al deporte de México .

Lo he leído en twitter y no atino a entender de qué lado está usted.

No hace falta , contesto. Estoy tratando de establecer que el objetivo esencial es el deporte y su desarrollo como tal, el alto rendimiento más allá de la política y los malos manejos administrativos que lo único que hacen es que no avancemos como país.

Carentes de un proyecto de deporte nacional, peor aún para cualquiera.

Aquí podemos empezar.

No existe en plan nacional de deporte porque quien está comisionada desde hace 7 meses en el puesto no lo ha hecho con el pretexto de no contar con el presupuesto que necesita, es más, no tiene presupuesto.

Ella explica que lo que se daba en otras administraciones se entregaba anualmente, ahora se hace mes a mes y a los atletas les ha costado trabajo el cambio. Yo no encuentro la relación porque deporte de alto rendimiento solo es un rubro dentro de un plan nacional.

La problemática del alto rendimiento es que no todos los atletas pertenecen a esta élite y merecen la beca que están recibiendo. Pero este solo es un “problema” de un número que cada día es más grande porque no ha existido capacidad y tampoco voluntad para agarrar el toro por los cuernos y decir , lo siento mi amor , pero ya me cansé de becar. Debe existir un criterio y hasta un límite de edad en el que pueda existir una excepción, siempre las hay , pero no todas por el simple hecho de que en algún momento compitieron y llevaron muy alto el nombre de México.

No queremos atletas abandonados a su suerte como hay ejemplos que no quiero mencionar y que murieron ya en la ignominia.

Ahora que suena a canción lo que dice de lo siento mi amor , dígame si está de lado de Ernesto D’Alessio .

Para empezar el primer error es que se apellida Vargas Contreras y de manera inexplicable era Cantante y ahora es diputado.

Ese es un tema con el que no puedo estar de acuerdo. Como diputado se da cuenta de una anomalía y pregunta por los criterios para seleccionar en Clavados a quienes van a ir a Panamericanos, una pregunta más que válida que no le contestan.

Se entiende que son 2 cosas diferentes, verdad . Le contesta quien no debe contestar, se siente aludido el deportista y él, nada ingenuo, solo hace una pregunta que no le contestan salvo con insultos y además quien no debe y en esto incluyo a una representante de atletas y algún periodista de “prestigio” que más encendió el encono hacia él.

La titular de CONADE es responsable y también él presidente de la FMN de contestar sobre los criterios . Si a esas vamos, otra pregunta que yo haría es hasta cuando una medallista debe seguir cobrando como atleta de alto rendimiento.

Eso solo como un ejemplo.

CONTINUARÁ .