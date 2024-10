El pleno del Consejo Universitario (CU) de la UNAM aprobó otorgar el grado de investigador emérito al ingeniero geofísico Gerardo Suárez Reynoso, y el de profesores eméritos a la química Lena Ruiz Azuara y al biólogo Jorge Arturo Meave del Castillo, del Instituto de Geofísica; y de las facultades de Química y de Ciencias, respectivamente.

Sismología y alerta sísmica

Gerardo Suárez Reynoso es pionero en el estudio de la tectónica de placas, especialmente de la geometría de la Placa de Cocos; gracias a sus trabajos actualmente se puede explicar la distribución del vulcanismo en el país y la brecha sísmica en la costa de Guerrero.

En el caso particular de la Placa de Cocos, estudió su estructura y movimiento a lo largo de la zona de subducción con la Placa Norteamericana, lo que permitió identificar las particularidades de esta región en comparación con otras zonas de subducción del mundo, para dar explicación al fenómeno de los sismos lentos y comprender la distribución oblicua a la costa de la Faja Volcánica Mexicana.

Además, reunió un grupo de geofísicos, historiadores y antropólogos que, acercándose a archivos en México y España, realizaron la recopilación más completa y sistemática de sismos históricos del país y a partir de la cual se demostró que la zona de subducción de México es capaz de generar sismos de gran magnitud, M~8.6, que ocasionan enormes tsunamis, dimensionando así el riesgo sísmico y tsunamigénico del Pacífico mexicano.

“Otro eje de sus estudios es el sistema de alerta sísmica, gracias a los cuales el gobierno mexicano financió su ampliación y modernización; además de que el universitario trabajó en el diseño y actualización constante de los algoritmos de detección que deciden si se emite o no una señal de alerta.”, dice el comunicado de la UNAM.

Investigaciones antitumorales y combate al cáncer

Lena Ruiz Azuara cuenta con una trayectoria de más de 50 años en la docencia, investigación y divulgación de la ciencia. Es pionera en el desarrollo de la Química Inorgánica en México y tuvo una participación importante en la fundación de la Química Orgánica en la Facultad de Química (FQ) y de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación y a la Industria de esa Facultad, que recibió ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo.

En la investigación ha centrado sus esfuerzos en el área de la Química Inorgánica Médica, especialmente en los antitumorales y el combate contra el cáncer.

Ruiz Azuara cuenta con tres patentes nacionales y dos en el extranjero. Ha impartido más de 170 cursos, dirigido 51 tesis de licenciatura, 36 de maestría y 20 de doctorado y es una de las académicas que más ha influido en la formación del actual profesorado de la FQ y de otras instituciones nacionales, latinoamericanas y anglosajonas.

Ha recibido distinciones como: el Premio Universidad Nacional; el nombramiento de Investigadora Emérita del Sistema Nacional de Investigadores, el Premio de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) y el nombramiento comoFellow of the Royal Society of Chemistry del Reino Unido.

Ecología vegetal

Jorge Arturo Meave del Castillo es biólogo y maestro en Ciencias por la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM, y doctor por la York Universityde Toronto, Canadá. Es líder en el área de la ecología vegetal, estudiando a profundidad la evolución, regeneración y trayectorias sucesionales de los bosques tropicales, estacionales y ribereños. Ha investigado la relación entre la estructura y la dinámica de las comunidades de especies vegetales con el ambiente, utilizando herramientas como la percepción remota.

Es autor de más de 150 artículos publicados en revistas indizadas; de cuatro libros de investigación, tres de docencia y 26 capítulos en libros. Sus trabajos han recibido más de 15 mil citas, lo que lo posiciona como uno de los investigadores mexicanos con mayor impacto en el área de Ecología y Evolución.

Ha recibido distinciones como el Premio Universidad Nacional, la Medalla al Mérito Botánico de la Sociedad Botánica de México, es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, y tres taxones de plantas han sido nombrados en su honor.

