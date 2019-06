Tres astronautas regresan a la Tierra

Tres de los tripulantes de la Estación Espacial Internacional regresaron este 25 de junio a la Tierra después de una misión de seis meses a bordo del complejo orbital.

Una cápsula espacial rusa Soyuz con el comandante de la misión rusa, el cosmonauta Oleg Kononenko, así como dos astronautas, Anne McClain de Estados Unidos y el canadiense David Saint-Jacques,aterrizaron en Kazajistán, según la transmisión ofrecida en directo por las agencias espaciales rusa y estadounidense.

Después de los controles médicos posteriores al aterrizaje, McClain y Saint-Jacques regresarán a Houston y Kononenko a Star City, Rusia.



Welcome home @AstroAnnimal, @Astro_DavidS and Oleg Kononenko! The @Space_Station crew has returned home safely after 204 days in space & 3,264 orbits of Earth. Everyone at @NASA is grateful for your hard work! pic.twitter.com/BQMK9WxH8U

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 25 de junio de 2019