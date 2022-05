Mayo. Descubre los eventos astronómicos que están por avistarse

Como si hubiese sucedido en un abrir y cerrar ojos, como llamamos coloquialmente al paso imperceptible del tiempo, estamos a punto de llegar a la mitad del año, no sin antes estacionarnos en mayo, el quinto mes dentro del calendario gregoriano. En esta época sobran los motivos para celebrar, pues conmemoramos eventos históricos, la Batalla de Puebla, o los días del Trabajo y la Maestra y el Maestro y, por su puesto, el 10 de mayo, Día de las Madres. De la misma manera, los avistamientos astronómicos no se quedarán atrás. Seremos testigos de una de las lluvias de estrellas de mayor magnitud y de una serie de fenómenos celestiales que no debes perderte por ningún motivo.

2 de mayo: Conjunción de la Luna y Mercurio

Una conjunción planetaria o "sizigia", como también se le conoce a este fenómeno, tiene lugar cuando dos objetos celestres, ya sea un planeta, Luna o Sol, se aproxima a otro planeta en el cielo. Si bien se trata de un acercamiento "relativo", pues en realidad la distancia que separa a uno y otro puede ser de hasta más de millones de kilómetros, desde la Tierra, parecerá que están muy cerca.

Y, en esta ocasión, será una de estas conjunciones la que inaugurará la llegada de mayo, precedida por la aproximación de Mercurio y la Luna.

A las 09:17 horas de la Ciudad de México, Mercurio pasa a unos 1,5º al norte de la Luna, que, a su vez, alcanzará una magnitud de -8,7 y el planeta más pequeño de nuestro Sistema Solar brillará en un 0,7. En este momento la fase lunar es del 2,9%.

5-6 de mayo: Lluvia de estrellas de las Eta Acuáridas

Estos fenómenos no ocurren por si solos, sino que nuestro planeta interviene, por así llamarlo, para que se efectúen, así lo explicó el astrofísico José Franco, en una entrevista con EL UNIVERSAL. Pero para que se originen se necesita, primero, la presencia de un meteoro que, más tarde, es impactado por los rayos del Sol. De esta manera, el meteoro dejará a su paso remanentes y fragmentos.

Los rastros del cometa, en este caso del cometa Halley, son atraídos por la Tierra cuando está rota cerca del punto en que se encuentran los fragmentos del cuerpo celeste.

"Cuando nuestra Tierra atraviesa la trayectoria por donde pasó el cometa, se encuentra con estas piedritas" que, más tarde, ingresan a la atmósfera de nuestro planeta. Ese justo momento es cuando la lluvia de estrellas es visible para los ojos de la o el espectador", detalló el experto.

La lluvia de estrellas Eta Acuáridas tendrá lugar entre el 19 de abril al 28 de mayo, lo que quiere decir que probablemente ya te has tropezado con uno de sus destellos. Sin embargo, alcanzará su mayor magnitud o "pico" a las 03:29 horas del 6 de este mes, con un máximo de 50 meteoros por hora.

Las condiciones para verla serán muy buenas, ya que la fase lunar, con un pequeño fragmento de la superficie iluminada, permitirá apreciar este fenómeno sin que nada que lo opaque.

16 de mayo: Eclipse total de Luna y Luna Llena (Superluna)

Un eclipse lunar se produce cuando la Luna llena atraviesa a la sombra producida por la Tierra. Este fenómeno sólo ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alienan, esta es también una conjunción planetaria.

Este será un eclipse total, de acuerdo con el Observatorio Europeo del Sur, la sombra de la Tierra está compuesta por dos partes: "penumbra", la parte menos oscura, y “umbra”, la más oscura de las dos. De ahí deriva el término de eclipse parcial y total:

"Cuando la Luna sólo atraviesa la penumbra, el eclipse no es visible a simple vista. El eclipse visible comienza cuando la luna entra en la umbra!, explica ESO.

Pero para nuestra sorpresa, la Luna no se oscurece por completo, sino que adquiere un color rojizo, debido a la refracción de la luz del Sol en la atmósfera de la Tierra. El evento tendrá lugar de las 21:28 horas a las 00:55 horas.

Este eclipse sucederá de la mano de la Luna llena, el plenilunio, como también es conocida, alcanza su expresión máxima en el momento en que la Tierra se coloca en medio del Sol y la Luna.

La cara iluminada del satélite alcanza una magnitud de un 100% y alumbra, con todo su esplendor, el cielo nocturno de nuestro planeta, sin que ningún objeto celeste lo impida. Este momento ocurrirá a las 23:12 horas.

22 de mayo: Conjunción de la Luna y Saturno

La conjunción de la Luna y Saturno será a las 23:43 horas. Saturno pasará a 4,3º del norte lunar.

24 de mayo: Conjunción de la Luna y Marte

La conjunción entre Marte y la Luna tendrá lugar a las 14:23 horas. Marte se aproximará a 2,5º al norte de la Luna.

25 de mayo: Conjunción de la Luna y Júpiter

Al día siguiente, acontecerá una conjunción entre la Luna y Venus, a las 19:02 horas. El acercamiento del planeta más cercano a la Luna será de 2,5º, con inclinación hacia el norte.

30 de mayo: Luna Nueva

La Luna nueva es la primera de cuatro fases lunares. Durante un "novilunio", como también es llamada, la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra, lo que produce que este no pueda brillar, ya que carece de luz propia. Por todo esto, astrónomas y astrónomos suelen llamarla como "la fase invisible de la Luna". Este mes podrás apreciarla a las las 06:31 horas, momento en que la Luna se encontrará con una magnitud del 0%, momento perfecto para apreciar o fotografías otros fenómenos celestes que, cuando la Luna alumbra, no permite que estos sean apreciados.

