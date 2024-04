Laurent Loinard, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, campus Morelia, de la UNAM, obtuvo la cátedra de Profesor Visitante “Robert F. Kennedy”, del David Rockefeller Center for Latin American Studies, que pertenece a la Universidad de Harvard, en Cambridge, Estados Unidos.

De este modo, desde septiembre del presente año hasta septiembre del siguiente, Loinard se incorporará al Black Hole Initiative, un centro interdisciplinario de la Universidad de Harvard que abarca los campos de la astronomía, la física y la filosofía, para generar imágenes de agujeros negros con el Telescopio del Horizonte de Eventos (EHT, por sus siglas en inglés).

El investigador universitario también impartirá clases a estudiantes de la Universidad de Harvard, por lo menos durante uno de los dos semestres que permanecerá allá, y ofrecerá una plática a la comunidad de esa institución de enseñanza superior.

Primera imagen de un agujero negro en la galaxia M87, captada por el Telescopio del Horizonte de Eventos. Foto: Especial

Conjunto de telescopios

Loinard se ha especializado en el uso de una técnica llamada interferometría de larga línea de base, que consiste en combinar radiotelescopios separados por miles de kilómetros para producir, con una resolución angular muy alta, imágenes de múltiples objetos astronómicos, como núcleos activos de galaxias, pulsares y agujeros negros.

“Ya la he usado para capturar imágenes de estrellas en formación y así determinar, de manera muy precisa, la distancia que nos separa de ellas”, comenta.

El EHT es un conjunto de telescopios que se ubican en distintas partes del planeta y que están vinculados entre sí para generar una sola imagen de un determinado objeto astronómico.

Cabe añadir que en 2017 se convirtió en el primer instrumento en captar la imagen de un agujero negro en la galaxia M87.

Lo conforman el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM), en Puebla, México; el Atacama Large Millimeter Array (ALMA), en Chile; el Atacama Pathfinder Experiment (APEX), en Chile; el South Pole Telescope (SPT), en el Polo Sur; el James Clerk Maxwell Telescope (JCMT), en Hawaii, Estados Unidos; el Submillimeter Array (SMA), en Hawaii, Estados Unidos; el Submillimeter Telescope (SMT), en Arizona, Estados Unidos; el Kitt Peak 12-meter Telescope (ARO), en Arizona, Estados Undos; el Observatorio IRAM Pico Veleta (IRAM 30m), en España; el Northern Extended Millimeter Array (NOEMA), en Francia; y el Greenland Telescope (GLT), en Groenlandia, Dinamarca.

“En 2016, el consorcio del EHT llegó a un acuerdo según el cual todos estos telescopios funcionarían en conjunto dos semanas al año para generar imágenes de agujeros negros. Y así lo han hecho desde entonces. Ahora lo que queremos es construir nuevos telescopios para integrar lo que será el Telescopio del Horizonte de Eventos de Siguiente Generación (ngEHT). Por ejemplo, un grupo europeo ya está instalando, en una montaña de Namibia, el African Millimeter Telescope. Y Estados Unidos —concretamente, la Universidad de Harvard— ha des-arrollado un proyecto bastante ambicioso que supone la construcción de una docena de telescopios que se sumarán al ngEHT. En la actualidad estamos trabajando en cuatro. Uno se instalará en el norte de Estados Unidos; otro en las Islas Canarias, en el océano Atlántico; otro más en Chile; y el último en San Pedro Mártir, Baja California, México. Como parte de mi estancia en la Universidad de Harvard colaboraré, además, en la futura instalación de este último”, indica el investigador de la universidad Nacional.

Convocatoria

La convocatoria para la cátedra de Profesor Visitante “Robert F. Kennedy” está abierta permanentemente; es decir, no hay un plazo establecido en el que se tenga que solicitar.

“De hecho, un miembro de la Universidad de Harvard, de preferencia el director de una escuela, de un instituto o de un centro, es quien debe recomendar a alguien para que le otorguen esta cátedra. En mi caso Peter Galison, director del Black Hole Initiative, fue quien me recomendó. Él es un historiador y filósofo de la ciencia estadounidense muy reconocido. Tiene un doble doctorado: en física de partículas y en historia, y ha escrito libros y dirigido documentales muy buenos. Incluso, por sus destacadas contribuciones a la historia de la física recibió el Premio Abraham Pais de la Sociedad Estadounidense de Física en 2018… Cuando me dijeron que había obtenido esta cátedra, me sorprendí porque no me la esperaba. Es un honor haber sido elegido para ejercerla.”

Hace 30 años, cuando era estudiante de doctorado, Loinard hizo una estancia de un año y medio en la Universidad de Harvard y vivió en Cambridge.

“Disfruté mucho ese periodo porque allá hay una gran actividad científica y cultural. Estoy muy emocionado y contento con la idea de regresar”, finaliza Laurent Loinard.