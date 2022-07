Conacyt desacata al INAI: no comparte grabación sobre designación de Romero Tellaeche como director del CIDE

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) desacata al INAI (Instituto Nacional de Transparencia) y se niega nuevamente a compartir información sobre el acta de designación de José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Como respuesta a la solicitud de información en la que se pedía las grabaciones de audio de las sesiones en las que se ratificó y formalizó el nombramiento de Romero Tellaeche, realizada por el estudiante del CIDE Diego Micher, el Conacyt respondió el 11 de julio que la Coordinación de Comunicación “no cuenta con atribuciones para generar o resguardar expedientes o documentos generados por las sesiones de Consejos Directivos de los Centros Públicos de Investigación de Conacyt”. También dijo que no entregó en un inicio el acta porque para cuando hizo su solicitud, el documento estaba “en proceso de protocolización”.

Esta no es la primera vez que Conacyt se niega a compartir información sobre el acta y es un ir y venir con el que ha lidiado el estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales desde febrero, mes en el que realizó la solicitud de información tanto al Consejo, como al CIDE.

El CIDE respondió a Micher en marzo que ellos no habían recibido por parte de Conacyt la grabación de la designación de Romero Tellaeche, pese a haberla ya solicitado. En abril, Conacyt reservó la información argumentando que está en medio de procesos de juicio amparo. Ante esa respuesta, Micher metió una queja al INAI, institución que determinó el 27 de junio que “no hay lugar a la reserva” y que debe ser compartida la información.

“El Conacyt tiene la obligación, y el INAI lo reconoce, de compartir las grabaciones (de la sesión en la que se nombró a Romero Tellaeche director del CIDE) o en su defecto decir que no las tiene”, explica Micher en entrevista.

Sin embargo, pese a la instrucción del INAI, Conacyt no entregó las grabaciones ni confirmó su inexistencia, sino que indicó que su Coordinación de Comunicación no tiene la función de generar y resguardar información generada en las sesiones de Consejos Directivos.

A finales de junio, Conacyt hizo pública el acta, sin firmas ni sellos institucionales, de la designación Romero Tellaeche como director del CIDE. Micher explica que con este documento el Consejo muestra que sí existen los audios de dicha sesión, pues debieron ser usados para la creación del acta. “Existe la transcripción de ese hecho (la sesión) que ya publicaron, para que exista la transcripción, debe existir la grabación”, declara el estudiante.

Micher señala que las evasivas de Conacyt podrían presentar dos escenarios: “tienen los audios y no me los quieren dar, lo cual es desacato al INAI”. El segundo sería que no existen los audios y no lo quieren admitir, porque entonces eso significaría que el acta que publicaron es apócrifa, “la ausencia de grabaciones haría ilegal el acta”, asegura.

Ante la nueva negativa de Conacyt, Micher realizará una nueva solicitud de información, pues explica que no hay oportunidad de hacer “una queja sobre la queja anterior” al INAI, sino que, en todo caso, sería enviar una notificación sobre lo sucedido, pero el Instituto está en periodo de vacaciones.

melc