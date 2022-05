¿Cómo suena un agujero negro en erupción? NASA lo descubre

El observatorio de rayos X Chandra de la NASA identificó el sonido que hace un agujero negro cuando entra en erupción, lo que provocó asombro, pues existen mitos erróneos que en el espacio no hay sonidos dado que es un “vacío” y las condiciones no permiten que este se propague.

El agujero negro, detectado en 2003, está ubicado en el cúmulo de Perseo, un grupo de galaxias que está catalogado como uno de los más masivos del universo.

La NASA publicó a través de su cuenta de Twitter los sonidos que produce el objeto astronómico captados gracias a las ondas sonoras que percibe el satélite.

Aquí te dejamos el sonido:

If a black hole erupts in space and no one is around to observe it, does it make a sound?

Not to worry; the @ChandraXray Observatory is here with new #BlackHoleWeek sonifications from galaxy clusters far, far away. Listen: https://t.co/yGu0RuP7TX pic.twitter.com/6rAgJafmAa

— NASA (@NASA) May 5, 2022