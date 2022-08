Astronauta mexicano formará parte de la primera misión espacial latinoamericana

El doctor en ciencias técnicas José Alberto Ramírez Aguilar será el único astronauta mexicano en formar parte de “Latcosmos”, programa espacial que llevará a Latinoamérica en un viaje suborbital, más allá de 100 kilómetros por encima de la atmósfera de la Tierra; comenzó desarmando radios, completando sus estudios universitarios de la FES Cuautitlán y siendo reconocido por el cosmonauta Alexei Leonov, el primer ruso en caminar en el espacio.

Latcosmos, conocido también como el Plan de Desarrollo Espacial diseñado para las Regiones de América Latina y el Caribe, está listo para lanzar la primera misión latinoamericana de la historia y aunque todavía no tiene una fecha programada para efectuar su viaje suborbital, lo que es un hecho es que contará con la presencia de un astronauta mexicano, el doctor José Alberto Ramírez Aguilar, académico de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM.

La tripulación de Latcosmos emprenderá un vuelo suborbital, lo que quiere decir que abandonará la atmósfera terrestre, alcanzando una distancia que supere los 100 kilómetros de altura. La misión ha sido denominada como “ESAA-01 EX SOMINUS AD ASTRA”, impulsada por Agencia Espacial Civil del Ecuador y liderada por el comandante ecuatoriano Ronnie Nader.

Encendiendo los motores para realizar la primera misión latinoamericana, Ramírez Aguilar ya se encuentra en entrenamientos y manteniéndose en forma, al mismo tiempo que colabora en la logística del lanzamiento, ya que luego de que ESAA-01 EX SOMINUS AD ASTRA despegué, el astronauta mexicano realizará experimentos a bordo de la nave, pero este objetivo no lo distrae tampoco de otro de sus propósitos; impulsar a las próximas y próximos ingenieros aeroespaciales de nuestro país.

“La tripulación de esta misión espacial trabaja día a día con el fin de inspirar a los jóvenes de la región para alcanzar las estrellas, es decir, que se den cuenta que tenemos capacidades reales y talento para unirnos al esfuerzo global de hacer exploraciones espaciales”, señaló el doctor en ciencias de 51 años en un comunicado.

Ramírez Aguilar vislumbra un panorama alentador para la industria aeroespacial en México, por ello se convirtió en uno de los impulsores para que la UNAM creará la licenciatura en ingeniería espacial que, desde 2020, ha formado a las dos primeras generaciones de profesionales en la materia que, de acuerdo con el astronauta, abrirán camino a la creación de futuras exploraciones en otros planetas o el desarrollo de sistemas de control de telecomunicaciones, una de las áreas que prosperará en los próximos años.



En la actualidad –expuso- son varias y varios egresados que colaboran en proyectos con la NASA o la Agencia Espacial Europea.

Ramírez Aguilar considera importante alentar los sueños de quienes se interesan por las exploraciones espaciales, al recordar que él, desde muy joven, desarmaba radios para volverlos a armar. Posteriormente, en la preparatoria, se inscribió en un proyecto relacionado con el espacio y al alcanzar los estudios universitarios decidió prepararse como ingeniero en electrónica en la FES Cuautitlán.

Más tarde, llegaría su maestría en Ciencias por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, y el doctorado en Ciencias Técnicas por el Instituto de Aviación de Moscú, época en la que conoció a Alexei Leonov, el primer cosmonauta ruso en caminar en el espacio.

“Una anécdota que tengo es que cuando estaba estudiando mi doctorado en Rusia tuve la oportunidad de conocer al comandante coronel Alexei Leonov, primer hombre que caminó en el espacio, y cuando le comenté que era mexicano le entusiasmó tanto que se detuvo a firmarme las fotografías que llevaba y me dijo: ‘Me da gusto que intentes trabajar en las cuestiones espaciales, sigue adelante y no permitas que nadie te diga que no se puede”, recordó el doctor.

