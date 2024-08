Según la OMS, cualquier persona puede experimentar ansiedad, pero en las personas con trastornos de ansiedad se manifiesta intensamente, causando miedo y preocupación en exceso. Dentro de las causas que pueden generar un desequilibrio en nuestra salud mental está el consumo de alimentos ultraprocesados, el cual es un factor importante y poco mencionado.

Aquí te explicamos las claves para entender qué es la ansiedad, cuál es su relación con los alimentos ultraprocesados y qué acciones podemos tomar para disminuir su impacto en nuestra vida diaria.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Paulina López, maestra en psicología y creadora de contenido sobre temas de salud mental, define la ansiedad como una emoción adaptativa cuyo objetivo es protegernos, pero que puede volverse disfuncional.

La experta, quien ha atendido a diversos pacientes con ansiedad, considera que actualmente esta emoción se ha vuelto una respuesta cotidiana ante situaciones que no representan un peligro real; como presentar un examen, asistir a una entrevista de trabajo o incluso socializar con nuevas personas.

¿Qué causa la ansiedad y cuáles son sus síntomas?

La especialista señala que la sobreexposición a la información, el estrés y el poco conocimiento de la propia emoción como trastorno contribuyen a su creciente prevalencia.

Lee también ¿La ansiedad es mala? Aprende sobre la complejidad de esta emoción

Paulina López explica que este trastorno no solo perjudica a nuestra mente, sino que se manifiesta físicamente mediante síntomas como taquicardia, pensamientos catastróficos, insomnio, mareo, entre otros. También recomienda estar alerta ante cambios en nuestra vida cotidiana y añade que un claro indicador de que necesitamos ayuda profesional es cuando la ansiedad empieza a afectar nuestras relaciones sociales o produce desinterés en actividades que antes nos generaban placer.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, la ansiedad es actualmente uno de los trastornos mentales más comunes que afecta severamente al 19.3% de la población y de manera leve o moderada a un 30%.

La especialista asegura que aunque todas las personas estamos expuestas a padecer ansiedad, existen factores que pueden incrementar las posibilidades de padecerla como traumas, predisposición genética, uso de ciertos medicamentos, presión social y un factor que a menudo se pasa por alto: nuestra alimentación, específicamente el consumo de alimentos ultraprocesados (UPF, por sus siglas en inglés).

Lee también Estos alimentos podrían desencadenar depresión, ansiedad y cáncer, según expertos

Etiquetado frontal de alimentos chatarra. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

El daño silencioso de los UPF en nuestra salud mental

Los alimentos ultraprocesados son productos altamente industrializados que contienen ingredientes artificiales como conservadores, colorantes, edulcorantes y aditivos que buscan mejorar el sabor y la vida útil de los productos.

Investigaciones como “Diet and depression: exploring the biological mechanisms of action”, publicado por la revista científica Molecular Psychiatry, han demostrado que estos componentes pueden tener efectos negativos en nuestra salud mental.

La Secretaría de Salud lanzó un comunicado el pasado 16 de enero donde Ana Rosa García, especialista de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), aseguró que, según evidencia científica internacional, los UPF también pueden causar alteraciones neurocognitivas; por ejemplo, dificultad de aprendizaje, memoria y razonamiento, así como favorecer a la aparición de depresión o ansiedad.

Por otra parte, la revista mensual sobre salud pública de Cambridge University Press, Public Health Nutrition, publicó un estudio en el que participaron 10 mil 359 estadounidenses mayores de 18 años y sin historial de adicciones. Los resultados indican que quienes consumieron 80% más de alimentos ultraprocesados incrementaron 19% su ansiedad a lo largo de un mes. En contraste, los participantes que ingirieron de 20 a 39% más de UPF tuvieron sólo un incremento del 2%.

Lee también Productos ultraprocesados asociados a enfermedades crónicas como diabetes o cáncer: El Poder del Consumidor

Cómo reconocer los alimentos ultraprocesados

El primer paso para reducir el consumo de UPF es identificar estos alimentos. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los ultraprocesados son productos industriales que, normalmente, sólo contienen derivados de alimentos a los cuales se les agregan aditivos para asimilar su color, textura y sabor a la de los alimentos naturales.

En México, la forma más fácil de identificar estos alimentos es observar los sellos de advertencia como: “exceso de azúcares”, “exceso de grasas saturadas” o “exceso de sodio”. Mientras más sellos tengan, peor será su impacto en tu salud. Algunos ejemplos de estos productos son galletas, refrescos, embutidos, cereales azucarados, comidas congeladas, entre otros.

Lee también Cómo enfrentar la ansiedad, según la UNAM

La psicoterapia es una buena forma de tratar la ansiedad. Foto: Cortesía

Tomando acción hacia una vida más equilibrada

Si estás experimentando ansiedad recurrente, es importante buscar ayuda profesional. Un médico, psicólogo o psiquiatra puede ofrecer un diagnóstico eficaz y un tratamiento adecuado a partir de una evaluación y entrevista clínica.

En palabras de la psicóloga Paulina López, “la psicoterapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual, ha demostrado ser muy efectiva en el tratamiento de la ansiedad, ayudando a los pacientes a desarrollar estrategias para enfrentar y superar las situaciones que les causan malestar”.

Además, la especialista indica que la medicina funcional también ha ganado terreno como una solución eficiente, enfocándose en la raíz del problema y proponiendo cambios en el estilo de vida, como mejorar los hábitos alimenticios y de sueño.

Para luchar contra la ansiedad, la experta recomienda, trabajar en nuestra seguridad, prepararnos y hacer cambios drásticos en nuestro estilo de vida, como respirar adecuadamente, dormir bien, comer saludablemente y relacionarnos con personas cuyos hábitos impacten positivamente en nosotros.

Lee también ¿Cuáles son los 6 alimentos para combatir la depresión, según Harvard?

Dónde acudir si tengo síntomas de ansiedad

Si tú o alguien cercano está lidiando con ansiedad, no dudes en buscar ayuda. Puedes comunicarte a la Línea de apoyo de la UNAM al 55 5025 0855, disponible de 8 a 18 horas para temas de ansiedad, depresión y crisis de pánico, o a la Línea de la Vida al 01 800 911 2000, las 24 horas, los 365 días del año.

Por último, la psicóloga Paulina López nos recuerda que “no estamos solos, no somos la única persona que ha experimentado ansiedad. Sentirse mal no es normal, y estar ansioso la mayor parte del tiempo tampoco lo es. Hacer pequeños cambios en nuestra alimentación puede ser un gran paso hacia un bienestar integral”.