“Álvarez-Buylla debe retratactarse de las ofensas”: Antonio Lazcano

El amparo definitivo a su favor contra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que le otorgó el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, representa para el biólogo y profesor emérito de la UNAM, Antonio Lazcano, una batalla ganada pues crea un precedente judicial, “finalmente le están diciendo al Conacyt que tiene que emitir un comunicado en donde se retracten de todas las afirmaciones dolosas, y creo que es lo adecuado porque estamos viviendo unas épocas donde desde el Presidente hasta funcionarios menores acusan a los ciudadanos que los critican, llamándonos desde fifís hasta deshonestos y yo creo que aquí se creó un gran precedente”.

En septiembre de 2019, el doctor Lazcano fue destituido de la Comisión Dictaminadora del Área 2 de Biología y Química del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, por la dirección de esa institución a cargo de María Elena Álvarez-Buylla. El argumento fue “por dejar de asistir sin causa justificada a reuniones plenarias” y por incumplir con sus “deberes y fallarle así a la comunidad y al pueblo de México”.

En entrevista desde Madrid, Lazcano afirma que hay que esperar el texto definitivo del fallo, que podría salir esta semana, para saber con toda precisión cuáles son los límites del amparo y las acciones que el Conacyt tiene que llevar a cabo para cumplir con el fallo de los magistrados, pero “el precedente ya está establecido y lo que no puede continuar ocurriendo es que haya este tipo de descalificaciones”.

El científico que es integrante de El Colegio Nacional, insiste en que es una reivindicación pública y el Conacyt está obligado a emitir una disculpa, “se tienen que retratar de las ofensas que emitieron, de los infundios y hay que recordar que desafortunadamente la doctora Álvarez-Buylla ha ejercido presión sobre algunos directores de centros públicos de investigación, ha intentado denostar y desprestigiar a otros colegas, el caso más dramático desde luego es el de las 31 personas que están acusadas de malversación y sobre los cuales pesa una condena judicial; ahora tendrá que irse con más precaución”.

Lo lamentable es haber llegado a esta situación, que nunca debió ocurrir y que la comunidad académica no tiene porque estar recurriendo a este tipo de medidas legales, “fue el resultado de una obstinación, de una obcecación autoritaria de parte de las autoridades del Conacyt, de la doctora Álvarez-Buylla y del director que en ese momento dirigía el Sistema Nacional de Investigadores, el doctor Mario de Leo, no tenía ninguna experiencia en ese tipo de puestos, nunca había sido miembro del SNI y de una manera completamente arbitraria tomaron decisiones”.

El biólogo asegura que decidieron expulsarlo de la Comisión Dictaminadora como consecuencia de las críticas abiertas que él hizo; sin embargo,él había sido elegido por la comunidad. “Usaron pretextos completamente baladís, completamente injustificados y las afirmaciones que hicieron en forma pública fueron totalmente injustificadas, me acusaron de cosas ridículas como fallarle al pueblo de México, me acusaron de no haber cumplido con las asistencias a la comisión, etcétera y evidentemente se les ganó”.

Por eso dice que valió la pena el litigio por tres años, pues ha demostrado que “ninguna autoridad elegida o como en este caso designada por el presidente puede actuar de manera impune por encima de derechos muy elementales”. Ahora, con el fallo, Álvarez-Buylla no puede hacerse omisa ni ninguna de las autoridades del Conacyt, porque dice que es claramente un fallo de un tribunal “no puede ignorar la decisión, a menos de que decida ignorar la Ley”.

Por último, Antonio Lazcano señala que usaron contra él un lenguaje demagógico, como de prefecto de escuela regañando a los niños, esta cosa de que le falló al pueblo de México parece que “se reencarnó la doctora Álvarez-Buylla y se reencarnó el doctor Mario de Leo en el pueblo de México, pero no sé a partir de qué derecho”.

