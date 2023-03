Yellen: llamado a la calma

Nos dicen que la mayoría de los analistas consideró muy atinadas las acciones que tomaron los reguladores en Estados Unidos, liderados por Janet Yellen. Nos cuentan que, en ese tipo de situaciones, la secretaria del Tesoro en EU tiene mucho callo, pues le ha tocado vivir de todo en materia de turbulencias, crisis financieras y bursátiles, y el suceso más reciente, es decir la pandemia. Llamó la atención que no se quedó pasmada y actuó de inmediato, incluso en domingo, para no esperar a ver cómo se desplomaban los mercados al iniciar la semana. Lo importante, nos cuentan, era evitar corridas de depositantes de otros bancos que ni culpa tienen del colapso del Silicon Valley Bank, por lo que aplaudieron que Yellen animara al presidente Joe Biden a pronunciarse sobre que no cundiera el pánico.



Inflación en EU, clave

Las autoridades del Banco de México, de Victoria Rodríguez Ceja, estarán evaluando el comportamiento de la inflación, no sólo de nuestro país, sino la de Estados Unidos, que da a conocer hoy la Oficina de Estadísticas Laborales del vecino del norte. El resultado es clave para estimar la decisión de política monetaria que tomará la próxima semana la Reserva Federal (Fed), encabezada por Jerome Powell. Analistas de Banorte esperaban que la inflación general en EU haya seguido a la baja, al pasar de 6.4% en enero a 6.0% en febrero, debajo del 7.6% observado en México para ese mismo mes. Si el resultado es mejor a lo esperado, es probable que la Fed decida un alza de 25 puntos base a la tasa de referencia, pero si empeora iría por 50 puntos, pese a la turbulencia generada por el Silicon Valley Bank.



Ultiman detalles sobre carga en AIFA

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Jorge Nuño Lara, sigue en pláticas con empresas cargueras para trasladar operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Nos dicen que ya hay un cronograma de actividades con avances, a fin de llegar al 7 de julio con toda la carga fuera del AICM. Para lograrlo, se realizaron reuniones con la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), aerolíneas de carga, la Embajada de Estados Unidos y aduanas. Nos dicen que se están acelerando los trámites y certificaciones, así como también las acreditaciones de agentes de carga y la operación de la Agencia Nacional de Aduanas de México y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).