¿Y el presupuesto? Bien, gracias

Nos dicen que en el desahogo de las casi 3 mil reservas en lo particular del presupuesto 2023, que se llevó a cabo de manera insólita durante tres días, algunos diputados no aguantaron vara. Nos cuentan que, mientras algunos se dedicaron de lleno a su trabajo como legisladores, otros no interrumpieron sus actividades diarias, sin importarles el presupuesto. Una de ellas fue Rocío Banquells. La cantante y actriz que ganó la diputación en alianza PRD-PRI-PAN, y que después se cambió al partido naranja, representando a un distrito de la alcaldía de Tlalpan y venciendo a Alfonso Ramírez Cuéllar y a Alfredo Adame. Banquells siguió como juez en un reality de canto en televisión, actividad que, nos dicen, seguramente le pagan, como también por ser diputada, pero el presupuesto quedó en segundo término.



Eligen presidente en el IMEF

Finalmente, los ejecutivos de finanzas eligieron a José Domingo Figueroa Palacios como su nuevo líder. Entrará en funciones a partir de enero de 2023. Nos cuentan que, antes de la clausura de la Convención Anual número 50, el comité nacional directivo le dio el visto bueno como presidente electo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y entrará en funciones una vez que, a fines de diciembre, Alejandro Hernández deje el cargo. Se trata de un ingeniero civil de la UNAM en donde también obtuvo la maestría en planeación. Actualmente preside el Consejo Editorial del IMEF. Es socio director de AFH consultores y asociados, empresa de planeación de infraestructura y análisis de inversiones. También es profesor de finanzas en la UNAM y, como miembro del IMEF, ha ocupado varias posiciones.



Evolucionan prioridades de empleados

En un foro que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de José Medina Mora Icaza, diversos representantes comentaron de la importancia de tener una mejor comunicación con los empleados, pues las prestaciones que valoran los trabajadores son distintas a las de hace años. Por ejemplo, dijeron que antes los empleados se preocupaban por tener guarderías para sus hijos, pero con el tiempo y la llegada de nuevas generaciones, la prestación que solicitan ahora son guarderías para mascotas. Nos reportan que ese fue el resultado de una encuesta aplicada en maquiladoras del norte del país, pero comentan que eso también se está observando en todo el territorio nacional. Así, hay prestaciones que eran clave hace 10 o 20 años, pero ahora ya no tienen la misma relevancia.