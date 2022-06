Ven mayor golpe al PIB por alza de tasas e inflación

Ante una inflación imparable que sorprendió al llegar a 7.88% en la primera quincena de junio, Banco de México (Banxico) reaccionó encareciendo más el costo del dinero.

El banco central recetó una dosis no vista desde hace 14 años, de 75 puntos base, y con ello llevó a la tasa de referencia a 7.75%, nivel que puede enfriar más a la ya debilitada economía, dijeron analistas.

Establecieron que, de surgir un nuevo choque, o que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos eleve su tasa en 100 puntos, la Junta de Gobierno haría lo mismo y posiblemente obligue a Banxico a acelerar la llegada a una tasa de doble dígito.

“En México se abre un espacio para una desaceleración más pronunciada de nuestra economía”, advirtió a través de un análisis de CIAL Dun & Bradstreet. “Por ahora, el mercado espera que el Producto Interno Bruto crezca 1.8% en 2022, pero podría revisarse a la baja si la Fed de EU intensifica sus alzas en tasas y Banxico hace lo propio, en un intento por detener la actual espiral inflacionaria”.

La economista para México de BNP Paribas, Pamela Díaz, señaló que “hay un impacto sobre la actividad económica proveniente de una política monetaria más restrictiva”.

“Hay que ver los canales de transmisión y en qué medida el conducto de las expectativas tiene un peso más importante sobre el del crédito”, consideró.

Díaz destacó que para los consumidores el impacto depende de los diferentes segmentos en los créditos, como hipotecarios y préstamos personales, porque tienen una sensibilidad un poco mayor a incrementos en la tasa de referencia. En otros rubros, como las tarjetas de crédito, el efecto es menor, apuntó.

En términos generales, explicó que el golpe sobre el canal del crédito en México es limitado en comparación con otros países por los bajos niveles de inclusión financiera y la mayor competencia. Lo anterior, de alguna manera acota el impacto del combate a la inflación sobre los tipos de interés de los créditos bancarios.

No obstante, por el lado positivo, ayuda a que se anclen las expectativas y que los precios no tengan esa sensibilidad tan grande, manifestó.

Para que las medidas de política monetaria lleven a un terreno recesivo, la especialista mencionó un concepto clave: la tasa neutral real ex-ante se ubica en 2.9%, es decir, dentro del rango alto que estima Banxico.

“En el momento en que Banxico se mueva por encima de este rango para la tasa neutral de política monetaria, podemos hablar de que ya hay un impacto sobre la economía”, ponderó.

Tasa de doble dígito

A través de un reporte, analistas de Banorte consideraron que la tasa de referencia de Banxico se ubicará en un nivel histórico de 10% al cierre de este año.

Los especialistas del banco proyectan un nuevo aumento de 75 puntos base en agosto próximo, así como otros tres de 50 puntos base cada uno en lo que resta del año.

“Con esto, la tasa de referencia llegaría a 10.00% al cierre de 2022 [previo: 9.50%], lo que constituye nuestro nuevo estimado sobre la tasa terminal de este ciclo”, destacaron. Sin embargo, el subdirector de análisis de Vector, Luis Adrián Muñiz, descartó un aumento de 100 puntos pues, si se aprieta el paso, el mercado pedirá más y lo irá incorporando a la curva de rendimiento.

“Banxico será más cuidadoso, porque el problema no es entrar, sino salir; una tasa de referencia a doble dígito no es el escenario con las condiciones inflacionarias actuales, es más bien un nivel sicológico”. Su punto de vista es que la rudeza monetaria no sea indefinida, ya que una inflación de entre 4% y 4.5% en 2023 no ameritaría una tasa de referencia a doble dígito.