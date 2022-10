Un año de ensueño para la banca

Nos hacen ver que 2022 ya pinta para los bancos como uno de los mejores años en su operación en México. Nos explican que el gremio representado por Daniel Becker perfila ganancias históricas, en un escenario de altas tasas de interés, menores provisiones y un crecimiento del financiamiento a pesar de que no termina de consolidarse la recuperación económica. Nos detallan que 2022 demostrará por enésima vez que el país es un paraíso para estos negocios, con créditos que siguen siendo caros y lo serán aún más con las subidas del Banco de México, que arrancará con tasas arriba de 10% el año que viene, nos cuentan. Habrá que ver cómo se perfila la banca en 2023, cuando resurja el fantasma de la recesión.

De Botton con diputados

Ahora sí hoy está citado el subsecretario de Egresos de Hacienda, Juan Pablo de Botton, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para exponer la parte de gasto contenida en el Paquete Económico 2023. Nos comentan que la reunión se había programado inicialmente para el lunes pasado, pero después les cayó el veinte en San Lázaro de que ni siquiera el Senado había iniciado el análisis de la minuta de la Ley de Ingresos, y tuvieron que esperar hasta que la Cámara Alta le diera el visto bueno al Paquete de Ingresos 2023. Y para cerrar la semana y antes del puente por el Día de Muertos, nos cuentan que la Secretaría de Hacienda casualmente adelantará hoy la entrega del informe trimestral de finanzas públicas al Congreso de la Unión, aunque tiene como chance hasta el 31 de octubre.

¿No que prohibido prohibir?

Nos platican que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) no ha dejado dormir a los pequeños comercios, tras dar a conocer un proyecto de decreto que modifica el Reglamento de la Ley General del Tabaco para prohibir la exhibición de cajetillas de cigarros. Ante esto, nos explican que un grupo de integrantes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) protestaron frente a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y entregaron una carta en la que afirman que no es comercial, ni legalmente viable, la no exhibición de productos lícitos. Para la Anpec, la prohibición sería una contradicción del gobierno porque el jefe del Ejecutivo siempre ha dicho que “prohibido prohibir”. Sin embargo, nos dicen que de nada sirvió la manifestación, porque ya se aprobó el decreto y sólo falta que se publique en el DOF.