Ya sea por un cambio en la tendencia de consumo por parte de los clientes, altos costos derivados por el alza en la inflación o por serios problemas financieros, varias empresas se han declarado en bancarrota en Estados Unidos en lo que va del año.

El caso más reciente es el de Tupperware. La multinacional de productos para el hogar de origen estadounidense inició el proceso para declararse en quiebra debido a la caída estrepitosa en sus ventas.

Tupperware Brands Corporation, nombre completo de la firma se acogió al capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos de Delaware para tratar de organizar sus estados financieros.

Sin embargo, esta no es la primera compañía que hace lo mismo en lo que va del 2024.

Avon

Apenas hace un mes, la famosa marca de productos de belleza de venta por catálogo, también se declaró en bancarrota tras enfrentar una ola de demandas en Estados Unidos debido a que el talco de algunos de sus productos causaba cáncer.

En un comunicado, Avon Products informó sobre el inicio para solicitar ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware acogerse bajo el Capítulo 11 de la legislación estadounidense con el fin de reestructurar su deuda y las disputas legales que libra.

Fábio Barbosa, consejero delegado de Natura &Co. anunció el apoyo del grupo a la decisión de Avon Products Inc., "la controlada no operacional con sede en Estados Unidos y que Natura adquirió cuando compró el grupo Avon en 2020", de declararse en bancarrota.

Según Barbosa, el proceso para resolver el endeudamiento de la empresa y los pasivos preexistentes permitirá a la empresa regresar "más sólida y sustentable".

Lee también Tupperware: Así surgió la empresa más famosa en tuppers que hoy está en bancarrota

Foto: Facebook Avon

Red Lobster

En mayo pasado, la célebre cadena de restaurantes Red Lobster, mejor conocida por ofrecer mariscos, también se declaró en quiebra y se acogió al Capítulo 11. La cadena de 56 años presentó la solicitud días después de cerrar decenas de sucursales en California.

“Esta reestructuración es el mejor camino a seguir para Red Lobster. Nos permite abordar varios desafíos financieros y operativos y emerger más fuertes y reenfocados en nuestro crecimiento”, aseguró en su momento el director ejecutivo Jonathan Tibus. Tibus, experto en reestructuración corporativa.

Red Lobster dijo que sus 600 restaurantes continuarían operando a través del procedimiento de quiebra, cuyo objetivo es simplificar las operaciones, cerrar ubicaciones y buscar mejorar sus ventas.

Lee también Usuarios reaccionan con épica ola de memes ante el quiebre de Tupperware

La cadena de restaurantes Red Lobster, famosa por ofrecer mariscos como camarones y langostas, se declaró en quiebra. Foto: X @Dexerto

Arby’s

A inicios de julio pasado, Miracle Restaurant Group, encargada de las franquicias de hamburguesas Arby’s, sorprendió también al informar que se encontraba en números rojos y decidía acogerse al Capítulo 11 de la Ley de quiebras de Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales, la compleja situación financiera, la inflación de los productos básicos y el alza en los precios son las principales razones por las que se tomó esta determinación. Asimismo, indicó que es la segunda vez que la compañía se somete a este proceso.

“La empresa vendió tres ubicaciones en Indiana en septiembre de 2023, y utilizó las ganancias para pagar la deuda. Sin embargo, los intentos de vender sus restaurantes en Texas e Illinois, y los dos restaurantes restantes en Indiana, no tuvieron éxito debido a la disminución de las ganancias”, indicó Donald Moore, gerente de la compañía.

*Con información de agencias