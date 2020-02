Televisa, socio estratégico

Nos dicen que al anuncio de la compra de Univision, principal televisora de habla hispana en Estados Unidos, por parte de varios inversionistas del país vecino le hicieron algo de sombra los miedos bursátiles y el avance del coronavirus en varios países. Sin embargo, nos reportan que todos los oferentes destacaron los contenidos de Televisa que transmite Univisión, al grado de que los nuevos dueños ya dejaron claro que la televisora de Emilio Azcárraga Jean se va a mantener como socia estratégica y operativa. De acuerdo con lo informado ayer, Searchlight Capital Partners y la firma de inversión ForgeLight LLC acordaron la adquisición de 64% de Univisión, mientras que Televisa mantendrá el restante 36%. Además, nos comentan que los contenidos de la empresa mexicana se transmiten ya en 78 países, en todos los continentes.

Turismo: relevo y retos

Nos cuentan que Pablo Azcárraga Andrade pasó este lunes la estafeta de la presidencia del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) a Braulio Arsuaga, luego de hacer corajes con el gobierno de la 4T a últimas fechas. Nos cuentan que la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la extinción del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y, recientemente, la muy probable eliminación de los fines de semana largos le generaron varios dolores de cabeza. Nos dicen que el también presidente de Grupo Posadas no se fue sin antes manifestar en su último informe que “en el fondo, el verdadero problema es la concepción que tiene el gobierno sobre el turismo” y reconoció el deterioro del dialogo con la secretaría del ramo, a cargo de Miguel Torruco. Nos comentan que el nuevo dirigente del CNET asegura que, entre otras tareas, planea sensibilizar a las autoridades de la importancia del turismo, sector que se enfrenta a los añejos problemas de inseguridad y, más recientemente, al brote del coronavirus.

Otra mujer en el FMI

Tal y como se esperaba, la segunda de a bordo en el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una mujer. Nos dicen que la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, nombró a Antoinette Sayeh como subdirectora gerente en sustitución de David Lipton. Se trata de una economista con doctorado en relaciones económicas internacionales que fue ministra de finanzas en Liberia, su país de origen. No es ajena al FMI, pues entre 2008 y 2016 fue directora del Departamento de África. Georgieva destacó que es una profesional muy respetada y que ya había trabajado con ella anteriormente. Al presentarla, nos dicen que valoró que formara parte de su equipo, porque Antoniette tiene una rara combinación de liderazgo institucional, capacidad analítica profunda y un compromiso inquebrantable con la justicia. Además, dijo que le impresiona su genuino cuidado por el bienestar de las personas a las que sirven a través de su trabajo en los organismos internacionales.

Salvemos Internet va al IFT

Los más de 30 mil comentarios que el movimiento Salvemos Internet envió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) todavía no son suficientes y por ello hoy será un Día de Acción, nos cuentan. La principal idea es que la gente rechace las medidas propuestas por el regulador que, dicen, atentan contra un internet abierto, plural y libre. Por ello habrá todo un evento, incluyendo música en vivo, afuera del IFT, que todavía preside Gabriel Contreras, quien dejará el cargo al terminar este mes. La convocatoria invita a que los usuarios de internet se reúnan en el instituto a las 19 horas y quienes no puedan asistir tiene la posibilidad de apoyar cambiando su foto de perfil o creando contenido y compartiéndolo en la red. Pese a que los comentarios que las personas, instituciones y empresas envían a las consultas públicas del regulador no son vinculantes, es decir que el IFT no está obligado a considerarlas, no está de más emitir una opinión, nos comentan.