Los industriales sufren extorsiones en diversas modalidades, acusó Elim Luviano, presidente de la Comisión de Seguridad de la Concamin.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta 3 mil 272 carpetas de investigación por extorsiones de enero a abril. Luviano dijo que “no hay monto promedio, pero en algunos casos a las pequeñas y medianas empresas se les pide un cobro semanal de 500 a 600 pesos o más. Hay también extorsiones telefónicas... lo que viene ligado al cobro de derecho de piso”.

El director general de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), Andrés Massieu, explicó que “hay robo y cobro de cuotas en algunas rutas, muchas veces se ostentan como autoridades municipales, no siendo así. Con carros de civil, dicen ser autoridad municipal”.

Comentó que “ya tiene varios años, no es que se esté agravando en este momento, pero no es un tema particular de la industria, es un tema que afecta a todos”.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, afirmó: “Las cifras oficiales son claras, se siguen dando delitos, sigue aumentando el robo de mercancías, vehículos, cobro de piso, es algo que sucede en varias partes del país, hay creciente inseguridad, el problema es que suba el delito de extorsión”.

En el último reporte sobre inseguridad del sindicato patronal “se confirmó que una de cada dos empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses, primero está el robo de mercancías, luego de vehículos y, en tercer lugar, cobro derecho de piso y delito cibernético. La expectativa es que será el segundo principal delito”.

Indicó que “cuando el Estado da un paso atrás, permite que organizaciones se impongan y con uso de violencia, hagan cobro de derecho de piso”. Por ello, indicó, es necesario que la autoridad cumpla con la función de brindar seguridad.