Sube venta de autos híbridos y eléctricos

[email protected]

El incremento al precio de la gasolina y la posibilidad de circular todos los días, incluso durante las contingencias ambientales, incentiva a consumidores a adquirir un vehículo híbrido o eléctrico.

En el primer trimestre del año, se comercializaron 5 mil 543 vehículos con estas tecnologías, 53% más respecto al mismo periodo de 2018, según cifras del Inegi.

Sólo en marzo, se vendieron 2 mil 160 unidades, 65% más de las registradas en marzo de 2018.

Los híbridos dominan el mercado, pues de las 5 mil 543 unidades que se comercializaron en el primer trimestre, 4 mil 925 corresponden a vehículos híbridos.



Los híbridos no necesitan conectarse para recargar baterías y también usan un motor de gasolina cuando necesita más potencia, pero su consumo es bajo.

Por ejemplo, un Corolla cuatro puertas con un motor de 1.8 litros y transmisión manual, gasta aproximadamente 19 mil 700 pesos al año en gasolina; un Prius híbrido, cinco puertas con motor de 1.8 litros y transmisión CVT consume 10 mil 100 pesos al año en gasolina, de acuerdo con el portal Eco Vehículos, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

En México hay híbridos como el Prius de Toyota, el Niro de KIA o el Ioniq de Hyundai.

Los eléctricos aún representan un volumen bajo de venta.

En el primer trimestre del año, se vendieron 90 vehículos eléctricos, aunque en el mismo periodo de 2018 colocaron 46 unidades.

De acuerdo con JATO México, el mercado de vehículos eléctricos aún es pequeño, pero crece a medida que hay nuevas opciones.

BMW tiene varias opciones híbridas eléctricas, Smart prepara su regreso al mercado mexicano con una línea eléctrica, Renault tiene la opción del Twizy y el de mayor tiempo es el Leaf de Nissan.

Recientemente, con una inversión de 700 mil dólares, BMW abrió un corredor eléctrico que permite viajar de la Ciudad de México a San Luis Potosí en un híbrido, al instalar seis estaciones de carga rápida, las cuales recargarán sin costo cualquier híbrido o eléctrico de diferentes marcas.

La mayor preocupación de los compradores de un eléctrico son las estaciones de carga cuando se trata de salir a largas distancias.

JATO México considera que el costo de los vehículos híbridos y eléctricos sigue siendo clave para detonar más el mercado, por lo que los incentivos gubernamentales pueden ayudar.

Además de no pagar tenencia y no estar sujetos al Hoy No Circula, los híbridos y eléctricos tienen 20% de descuento en la Supervía Poniente, la Autopista Urbana Sur y la Autopista Urbana Norte, en la Ciudad de México.